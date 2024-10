Daredevil: Born Again, Ironheart, Wonder Man: primo sguardo alle serie Marvel in arrivo nel 2025 in un teaser

A sorpresa Marvel ha offerto ai fan che si sono sintonizzati su Disney+ un primo sguardo alle serie in arrivo nei prossimi mesi regalando qualche fugace sequenza di show come Daredevil: Born Again, Ironheart, Wonder Man e Eyes of Wakanda.

Come rivelato in precedenza, il teaser ha confermato che Your Friendly Neighbourhood Spider-Man arriverà su Disney+ il 29 gennaio, Daredevil: Born Again seguirà il 4 marzo, l'uscita di Eyes of Wakanda è fissata per il 6 agosto, seguiranno Marvel Zombies a ottobre 2025 e Wonder Man a dicembre 2025.

Ma oltre a fare chiarezza sulle uscite Marvel, il teaser offre le prime immagini di Wonder Man, uno degli show che rientra nel nuovo banner Marvel Spotlight della Marvel, dedicato alle produzioni che possono essere apprezzate singolarmente anche senza avere un quadro più o meno delineato dell'MCU. Le scene di Wonder Man sembrano anche confermare ciò che il cEDO dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha già detto in precedenza sul fatto che la serie sarà diversa da qualsiasi altra cosa abbiano fatto fino ad oggi.

Novità in casa Marvel

Parlando di Wonder Man, Kevin Feige ha dichiarato: "Marvel è la Casa delle Idee, è sempre stata la Casa delle Idee e spero che saremo sempre la Casa delle Idee. Il che significa portare nuove trame e nuovi personaggi in nuovi posti. A volte colpiscono nel segno e a volte no. Ma quando smetti di provarci ti atrofizzi e tutto cadrà su se stesso. Penso che stia cercando di raccontare storie nuove e uniche in modi diversi. Abbiamo una serie in arrivo di cui abbiamo parlato molto poco, intitolata Wonder Man, di cui non parlerò molto neanche oggi se non per dire che è estremamente diversa da quello che abbiamo fatto prima".

Lo show è interpretato da Yahya Abdul Mateen II nei panni di Simon Williams, Ben Kingsley compare nel ruolo di Trevor Slattery, Demetrius Gross è Eric Williams e Ed Harris interpreta Neal Saroyan. Nel cast anche Lauren Glazier, Josh Gad e Byron Bowers in ruoli non ancora rivelati. Anche se i dettagli sulla trama dello show non sono stati resi noti con precisione, nel canone Simon Williams è figlio di un magnate delle armi mandato in rovina dalle Stark Industries che, spinto dal villain Barone Zemo a combattere gli Avengers, finisce col simpatizzare con gli eroi, unendosi a loro e divenendo un pilastro della squadra nonostante le sue molte insicurezze e le continue battaglie con la propria mortalità. Nel teaser vediamo Simon Williams impegnato a sostenere un'audizione per il ruolo di Wonder Man mentre Trevor Slattery gli dice che entrambi devono darsi parecchio da fare su questo e di non rovinare tutto.

Eyes of Wakanda sarà completamente realizzato in CG e introdurrà nuovi cattivi multiversali

La maturazione dei personaggi Marvel

Il teaser offre anche una rapida occhiata a Ironheart e a Daredevil: Born Again, mostrando quanto la serie sarà diversa da quella prodotta in sinergia con Netflix.

"Questi personaggi sono maturati. L'universo è diverso da com'era. Le cose sono cambiate. La società è cambiata. Matt e Wilson sono cambiati e i loro personaggi si scontreranno in modi che non abbiamo mai visto prima", ha detto Brand Winderbaum, responsabile dello streaming di Marvel Television. "Non è più sufficiente cercare di uccidersi a vicenda. C'è una partita politica in gioco".