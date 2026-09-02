Wolverine ha un nuovo volto nel MCU? I fan credono proprio di sì e puntano tutto su Noah Jupe

L'ingresso di Noah Jupe nel cast di Avengers: Secret Wars ha scatenato una nuova teoria tra i fan Marvel, di cui sono davvero convinti: l'attore potrebbe essere il prossimo Wolverine.

Il prossimo Wolverine del Marvel Cinematic Universe potrebbe avere un volto decisamente più giovane di quello che il pubblico ha imparato a conoscere negli ultimi decenni. O almeno, è ciò che stanno ipotizzando i fan dopo l'annuncio del casting di Noah Jupe in Avengers: Secret Wars.

Noah Jupe sarà il nuovo Wolverine?

L'attore, noto tra gli altri per A Quiet Place, è entrato nel cast del kolossal Marvel in un ruolo ancora avvolto dal mistero. Ed è proprio l'assenza di informazioni sul suo personaggio ad aver alimentato le speculazioni online.

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Una parte del pubblico è convinta che Jupe possa interpretare una nuova versione di Wolverine, destinata a entrare nell'MCU attraverso il gigantesco crossover. Sui social non sono mancate le ipotesi: "Non mi sorprenderebbe se Noah Jupe interpretasse Bobby o Wolverine insieme alla sua co-star Sadie Sink", ha scritto un fan, mentre un altro ha azzardato: "Direi che interpreterà la versione MCU di Wolverine". C'è anche chi ha letto il possibile casting come la fine dell'era di Hugh Jackman: "Il regno del terrore di Hugh Jackman è finito. Bentornato Wolverine". Ma, per ora, siamo esclusivamente nel territorio delle teorie. Marvel Studios non ha infatti annunciato quale sarà il ruolo di Jupe. Non esiste alcuna conferma ufficiale che l'attore interpreterà Wolverine e il suo personaggio potrebbe essere completamente diverso, compreso un altro mutante o persino un personaggio non appartenente agli X-Men.

Il collegamento nasce quindi soltanto dall'anonimato mantenuto intorno al casting e dal fatto che Secret Wars rappresenterà uno dei più importanti punti di incontro tra le diverse realtà del franchise. L'eventuale introduzione di un nuovo Wolverine sarebbe comunque una delle grandi questioni destinate a interessare il pubblico, soprattutto dopo il ritorno di Hugh Jackman nei panni del mutante in Deadpool & Wolverine. Per trasformare la teoria in notizia, però, servirà ancora una conferma ufficiale.

Il cast di Avengers: Secret Wars continua a crescere

Nel frattempo, Avengers: Secret Wars può già contare su un cast enorme. Robert Downey Jr. tornerà nel MCU nei panni di Doctor Doom, mentre Anthony Mackie riprenderà il ruolo di Captain America e Chris Evans quello di Steve Rogers.

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Ci saranno anche i protagonisti di The Fantastic Four: Pedro Pascal sarà Reed Richards, Vanessa Kirby Sue Storm, Joseph Quinn Johnny Storm ed Ebon Moss-Bachrach Ben Grimm.

Nel film sono inoltre attesi Sadie Sink, anche lei in un ruolo ancora segreto, Simu Liu come Shang-Chi, Letitia Wright come Shuri e Benedict Cumberbatch come Doctor Strange. Torneranno anche Paul Bettany nei panni di Vision e Hayley Atwell.

A dirigere il film saranno Joe e Anthony Russo, con la sceneggiatura di Stephen McFeely. Avengers: Secret Wars è attualmente previsto nelle sale il 17 dicembre 2027, dopo Avengers: Doomsday, atteso nel dicembre 2026. La trama resta rigorosamente segreta, ma il film dovrebbe rappresentare uno dei passaggi decisivi nella conclusione della Multiverse Saga.