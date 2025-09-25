Wolverine: con un trailer, la Marvel annuncia l’uscita di un nuovo videogioco su Logan

Dopo quattro anni di attesa, Insomniac Games ha svelato il trailer di Marvel's Wolverine, in arrivo nell'autunno 2026. Il titolo promette combattimenti feroci, una storia autonoma e il ritorno di personaggi iconici come Mystica e Omega Red, con Logan pronto a graffiare il passato.

Wolverine in un nuovo universo narrativo

Il trailer presentato da Insomniac Games durante lo State of Play di settembre 2025 ha finalmente mostrato cosa attende i giocatori: sangue, artigli e la furia inarrestabile di Logan. Il videogioco Marvel's Wolverine, atteso per l'autunno 2026, non si collegherà direttamente a Marvel's Spider-Man, ma sarà ambientato in un mondo originale, creato ad hoc dallo studio.

La sinossi ufficiale è già un manifesto d'intenti: "Diventa un'arma vivente. Mentre cerca risposte sul suo passato, Wolverine farà qualsiasi cosa - scatenando un combattimento brutale con gli artigli, una rabbia violenta e una determinazione implacabile - per farsi strada nel mistero dell'uomo che era un tempo".

Questo approccio sottolinea come il titolo non punti soltanto all'azione spettacolare, ma anche a un'indagine interiore sul personaggio, scavando nelle cicatrici fisiche e psicologiche di un eroe che non smette mai di combattere, nemmeno contro se stesso.

Dal trailer emergono dettagli che strizzano l'occhio ai fan storici: tra i personaggi coinvolti compaiono infatti Mystica e Omega Red, due avversari che da sempre incarnano il lato oscuro dell'universo mutante. E non manca un tributo nostalgico: il costume giallo degli X-Men, reinterpretato dallo studio con un tocco moderno, appare come un segnale di continuità con la tradizione fumettistica.

Logan digitale tra icone e nuove sfide

L'annuncio ha portato con sé un'altra rivelazione importante: sarà Liam McIntyre, noto per il ruolo in Spartacus, a prestare voce e movenze a Wolverine. Una scelta che arricchisce l'attesa, considerando quanto il doppiaggio e la recitazione siano centrali nell'esperienza videoludica contemporanea. Insomniac, del resto, ha già dimostrato con Spider-Man di saper fondere gameplay spettacolare e scrittura narrativa di livello cinematografico.

Il percorso verso Marvel's Wolverine non nasce oggi: il progetto era stato annunciato con un brevissimo teaser già al PlayStation Showcase del 2021, pieno di riferimenti nascosti all'universo Marvel. Quel filmato enigmatico aveva alimentato le speculazioni dei fan, ma solo ora arriva un assaggio concreto del gameplay e dell'atmosfera che definiranno il titolo.

Non sorprende che il trailer sia stato uno dei momenti più discussi dello State of Play, evento che ha svelato anche altre produzioni attese. Ma la presenza di Logan ha rubato la scena, riportando al centro un personaggio che vive di contraddizioni: arma e uomo, mostro e salvatore.