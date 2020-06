Wolverine: L'immortale: Hugh Jackman, 36 ore senza bere acqua per le scene a torso nudo

Hugh Jackman non ha bevuto liquidi per trentasei ore prima di girare le scene a torso nudo presenti in Wolverine: L'immortale: ecco per quale motivo.

Durante un'intervista Hugh Jackman ha dichiarato di essersi sottoposto ad una dieta molto rigida, utilizzata anche nel bodybuilding, per il suo ruolo in Wolverine: L'immortale. L'attore non ha consumato alcun liquido per trentasei ore prima di girare le scene in cui compariva sullo schermo a torso nudo.

Jackman ha confessato che era sua intenzione essere il più muscoloso e definito possibile e che per questo motivo non solo ha iniziato ad allenarsi tre mesi prima dell'inizio delle riprese di Wolverine: L'immortale ma ha anche adottato una dieta incredibilmente rigida.

Intervistato da Stephen Colbert l'attore australiano ha dichiarato: "Nei giorni che precedono l'inizio delle riprese devi bere più acqua che puoi, fino a dieci litri di acqua al giorno e poi nelle ultime trentasei ore devi eliminare completamente i liquidi dalla tua dieta. Praticamente ti avvicini il più possibile alla morte, ma senza morire."

Gli effetti collaterali della dieta dell'attore non erano indifferenti: svenimenti, giramenti di testa ed emicrania, ma Jackman era entusiasta dei risultati ottenuti, dato che la disidratazione è stata in grado di garantirgli la definizione muscolare e la vascolarizzazione che era intenzionato ad ottenere per le sue scene a torso nudo.