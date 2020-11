Wolverine: l'immortale, stasera su Italia 1 il film con Hugh Jackman

Nuovo appuntamento con la saga degli X-Men stasera su Italia 1, dove arriva Wolverine: l'immortale, secondo film completamente dedicato al mutante interpretato da Hugh Jackman, sequel di X-Men - Le origini: Wolverine.

Wolverine: Hugh Jackman sfodera gli artigli in un pacifico giardino giapponese

In questa pellicola, diretta nel 2013 da James Mangold, Logan (Hugh Jackman) si reca in Giappone per rivedere Mariko Yashida (Tao Okamoto), una donna da lui amata e successivamente perduta. Una volta giunto in Asia, scoprirà che la donna è sposata con un cinico uomo d'affari e dovrà vedersela anche con il padre di lei, capo di un clan di ninja chiamato The Hand.

Wolverine: L'immortale, ispirato a Wolverine, miniserie a fumetti de l982 scritta da Chris Claremont e illustrata da Frank Miller, è, complessivamente, il sesto film della serie cinematografica dedicata ai mutanti Marvel e si colloca, sull'asse temporale, tra X-Men: Conflitto Finale e X-Men: Giorni di un futuro passato