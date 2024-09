Wolf Man: il primo sguardo al mostro del reboot delude i fan

Sembra che i fan sul web non stiano apprezzando molto il nuovo look dell'Uomo Lupo della Universal in arrivo al cinema

C'è molto fermento intorno al reboot di Wolf Man, in arrivo nelle sale il prossimo gennaio. Si tratta dell'ultimo film della Blumhouse che punta i riflettori su un altro classico mostro della Universal. Tuttavia, il debutto online del nuovo look del mostro ha un po' deluso le aspettative dei fan.

Il personaggio ha appena fatto il suo debutto ufficiale all'ultimo Halloween Horror Nights degli Universal Studios e, anche se questo costume potrebbe non essere rappresentativo di ciò che vedremo nel film finale, il design ha diviso il pubblico. Non ha certo l'aspetto di un "Uomo Lupo" tradizionale, in ogni caso, e questa sembra una decisione creativa che potrebbe ritorcersi contro il reboot.

Naturalmente è troppo tardi per cambiarlo e, se non altro, questo sneak peek suggerisce che il nuovo Uomo Lupo sarà caratterizzato da effetti pratici al 100%; è chiaro che il piano è quello di puntare sulla stessa atmosfera del classico del 1941 e ci sono alcune somiglianze in questo senso.

Pochi dettagli ufficiali sono stati rivelati su questa nuova versione della storia, anche se abbiamo sentito che il film ruoterà attorno a una famiglia terrorizzata da un predatore letale. Ryan Gosling era stato scritturato come protagonista di una precedente iterazione, ma in seguito è stato sostituito da Christopher Abbott.

All'inizio di quest'anno, il produttore di Wolf Man, Ken Kao, ha dichiarato: "Da persona esterna, direi che il Dark Universe de La Mummia, a mio modesto parere, era un po' come una risposta a tutta la roba dei supereroi - l'MCU e l'universo DC - e sappiamo che si è parlato molto di ciò che è accaduto con tutto questo nell' ultimo anno o giù di lì".

E ha aggiunto: "Questo credo che si possa definire un approccio più simile a quello di Joker. A mio parere, soprattutto se si tratta di film dal budget contenuto come la Blumhouse è davvero brava a fare, ha molto più senso per me. Quindi è un buon punto di partenza".

Il regista di L'uomo invisibile Leigh Whannell dirigerà questo reboot di Wolf Man; insieme a Corbett Tuck e Lauren Schuker Blum & Rebecca Angelo ha lavorato alla sceneggiatura, nuova versione del film del 1941 intitolato L'uomo lupo. Abbott guida il cast nel ruolo di Lawrence "Larry" Talbot/l'Uomo Lupo e sarà affiancato da Julia Garner, Sam Jaeger e Matilda Firth. L'uscita del film è prevista per il 17 gennaio 2025.