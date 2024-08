Wolf Man, svelato il primo poster del monster movie: quando esce il trailer?

Il battage pubblicitario del film della Blumhouse/Universal su Wolf Man è ufficialmente iniziato.

Inizialmente previsto per la fine di quest'anno, il film è stato spostato a gennaio, dando così l'opportunità allo studio di prendersi tutto il tempo necessario per farlo conoscere al pubblico e promuoverlo come sin deve. Nelle ultime ore, agli Universal Studios per Halloween Horror Nights, è apparso il primo poster ufficiale.

Il poster in sé non rivela molto, se non nulla, del film. Infatti, raffigura una fattoria solitaria con un portico ed è affiancato da una piccola recinzione piena di balle di fieno. Secondo quanto comunicato da un insider, il primo trailer di Wolfman dovrebbe debuttare in streaming la settimana prossima.

A un certo punto della produzione, Ryan Gosling era destinato a recitare nel film nei panni del protagonista, mentre Derek Cianfrance era ancora legato alla regia. Alla fine, Gosling e Cianfrance sono stati poi sostituiti da Christopher Abbott e Leigh Whannel.

Wolf Man: Blumhouse fa slittare la data di uscita del film al 2025

"Farei qualsiasi cosa con Derek, ma l'idea di fare qualcosa di simile sembra davvero eccitante", aveva dichiarato Gosling a Collider. "È una cosa nuova per entrambi, ma in qualche modo mi sembra che sia un po' il film che abbiamo già fatto qualche volta, ma in forma più letterale. Abbiamo sempre fatto la versione metaforica, e questa è una specie di opportunità per fare davvero la versione letterale di quanto realizzato in precedenza".

Il reboot de L'uomo invisibile di Whannel ha incassato 144,5 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione di soli 7 milioni di dollari, ottenendo un punteggio del 92% su Rotten Tomatoes. A causa del successo del film, la Universal ha deciso di cambiare strategia e di non perseguire più il Dark Universe, concentrandosi sulla produzione di una serie di film autonomi e standalone dal budget più contenuto. Wolf Man debutterà nelle sale il 17 gennaio 2025.