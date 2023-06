The Witcher: la stagione 5 è confermata, ecco quando partiranno le riprese

Nonostante la dipartita di Henry Cavill dallo show, The Witcher continuerà con una quarta stagione e a quanto pare ci sarà anche una quinta. A confermarlo è stata la casting director Sophie Holland ai microfoni di Deadline.

"Stiamo per iniziare le riprese della quarta stagione con Liam Hemsworth. Poi ci sarà una piccola pausa e inizieremo subito con la quinta". Alla fine della stagione ci sarà il recasting e dalla quarta stagione Geralt avrà il volto di Liam Hemsworth.

Come ha rivelato il teaser trailer di The Witcher 3, la prima parte della stagione debutterà su Netflix il 29 giugno, la seconda il 27 luglio.

The Witcher, cosa ne pensa Andrzej Sapkowski

La serie è basata sui celebri romanzi di Andrzej Sapkowski, ma l'autore polacco non è stato particolarmente entusiasta dell'adattamento. "Ho visto di meglio, ho visto anche di peggio".

Sapkowski ha poi dichiarato la sua intenzione di continuare a scrivere romanzi su The Witcher: "Sicuramente ci sono dei piani, ma non racconterò storie ambientate dopo gli eventi di The Lady of the Lake. La storia è completa e la saga è conclusa. Se dovessi raccontare qualcosa di nuovo ambientato nel mondo di The Witcher sarebbe un prequel o un sidequel, di certo non un sequel".