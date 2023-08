The Witcher 3: lo sceneggiatore difende l'accuratezza del sesto episodio rispetto ai libri

Non si placano le controversie attorno alla stagione 3 di The Witcher, iniziate ancor prima della messa in onda dello show con l'annuncio dell'addio di Henry Cavill. Questa volta i fan se la sono presa per aver riscontrato delle inesattezze nella scena di apertura dell'episodio 6 che presenta una particolare interazione tra Dijkstra (Graham McTavish) e Geralt Di Rivia.

Nella scena in questione vediamo Dijkstra puntare un coltello contro Geralt che nel frattempo stava urinando su una pianta. Lo sceneggiatore Javier Grillo-Marxuach ha voluto difendere sui social l'accuratezza di quanto mostrato: "Per tutti i fan che dicono che non leggiamo e non rispettiamo i libri, ho le pagine che dimostrano come la scena dell'episodio 6 si aprisse allo stesso modo".

Un utente ha invece risposto a tono al proclamo dello sceneggiatore, affermando di come la scena contraddicesse quanto raccontato nei libri: "Nei libri c'è un intero paragrafo che spiega come Geralt non avrebbe mai urinato su una pianta ed è per questo motivo che è stato scoperto e gli eventi si sono svolti in quel modo. Inoltre Dijkstra non sarebbe mai riuscito a puntargli un coltello contro, il fatto che abbia colto un witcher alla sprovvista è assurdo".

The Witcher 3: il cast dice addio a Henry Cavill sul red carpet della première

The Witcher 3, il punteggio più basso di sempre su Rotten Tomatoes

Lo show ha subito un clamoroso calo di consensi, arrivando a ottenere il 22% du Rotten Tomatoes: il punteggio più basso dell'intero franchise dalla prima stagione a oggi. I fan hanno fortemente criticato l'arco narrativo di Geralt e la scelta da parte della produzione di discostarsi in molti punti dai romanzi, "deviando" dallo spirito del franchise.

A sostituire Henry Cavill nella stagione 4 già annunciata ci sarà Liam Hemsworth ma, a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori ancora in corso, non si conosce ancora la data di uscita.