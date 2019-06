Winter Soldier: il Soldato d'Inverno di Sebastian Stan comparirà in altri quattro film Marvel

Le fan di Sebastian Stan e del suo Winter Soldier possono tirare un sospiro di sollievo: il personaggio comparirà in altri quattro film Marvel.

Captain America: Civil War - Sebastian Stan in un momento del film

Avengers: Endgame ha rappresentato la fine del viaggio per alcuni degli eroi più amati dell'MCU, ma non per Bucky Barnes e il suo Soldato d'inverno. Il suo interprete Sebastian Stan si prepara a comparire a fianco del collega Anthony Mackie nella serie Disney+ Falcon & Winter Soldier.

Ma non finisce qui. Nuovi rumor indicano che Bucky Barnes comparirà in almeno altri quattro film Marvel. A rivelarlo è Jeremy Conrad, fondatore di MCUCosmic.com. Secondo il giornalista Sebastian Stan avrebbe firmato un contratto per nove film con Marvel. Per adesso l'attore è apparso in cinque film: le tre pellicole su Captain America, Avengers: Infinity War e Avegers: Endgame. Se il contratto non è stato modificato, a Stan restano ancora quattro film.

Restiamo in attesa dell'annuncio della lineup della Fase 4 dell'MCU per scoprire su rivedremo il Soldato d'Inverno anche sul grande schermo o se dovremo accontentarci solo della serie tv in arrivo.

