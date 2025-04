Sebastian Stan: "Anthony Mackie mi prenderà in giro per il mio look"

Sebastian Stan ha dovuto cambiare il suo look per un nuovo film e sul red carpet di Thunderbolts ha parlato della possibile reazione di Anthony Mackie.

L'attore, durante l'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, ha ammesso che si aspettava un'apparizione dell'amico e collega anche all'anteprima del lungometraggio Marvel che sta per arrivare nelle sale di tutto il mondo, rimanendo quindi un po' deluso.

Il divertito commento dell'interprete di Bucky

Sebastian Stan, oltre a recitare in Thunderbolts*, sarà impegnato in Avengers: Doomsday e ha rivelato che dovrebbe essere presto impegnato sul set tra poche settimane.

L'interprete di Bucky ha quindi ammesso di essere consapevole del fatto che Anthony Mackie lo "prenderà in giro", aspettandosi numerose battute ironiche sul suo look, ma non sapendo ancora in che modo sarà preso di mira dall'amico.

L'attore ha ironizzato sul fatto che essersi rasato per un nuovo film gli fa risparmiare ben 30 minuti di tempo ogni giorno.

Stan ha quindi confermato che la presenza dell'asterisco nel titolo di Thunderbolts verrà spiegata nel film, aggiungendo: "Non ho visto molte teorie dei fan per non impazzire, ma sono tutte sbagliate. Lì fuori ci sono comunque dei fan davvero brillanti".

Le star del MCU

Gli interpreti dell'atteso film, con al centro un improbabile team composto da ex villain che si ritrovano a unire le forze per compiere una nuova missione, sono Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Edward Pierce, Hannah John-Kamen, e Julia Louis-Dreyfus.

Alla regia di Thunderbolts* è stato impegnato Jake Schreier e, come da tradizione per i film Marvel, Kevin Feige ne è il produttore. Louis D'Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi.