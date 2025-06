Vanessa Kirby e Sebastian Stan saranno i protagonisti di Ruins

Vanessa Kirby e Sebastian Stan reciteranno di nuovo insieme in occasione di Ruins, un film tratto dal romanzo scritto da Amy Taylor.

Le due star del MCU faranno inoltre parte del team di produttori del progetto sviluppato da Scott Free, in collaborazione con Miramax.

Cosa racconterà il film

La storia di Ruins segue una coppia, interpretata da Vanessa Kirby e Sebastian Stan, che si ritrova in crisi durante un'estate trascorsa ad Atene a causa di una giovane greca. Il loro legame potrebbe essere spezzato in una storia sul privilegio e il potere, il desiderio e l'intimità.

Il romanzo verrà pubblicato in Australia e Nuova Zelanda a luglio, per poi arrivare sugli scaffali di varie nazioni nei mesi successivi.

L'amicizia tra le due star

Vanessa Kirby e Sebastian Stan si conoscono da molti anni. I due attori sono stati protagonisti di Labyrinth, una miniserie arrivata sul piccolo schermo nel 2012.

I due attori erano stati inoltre indicati come possibili star di The Brutalist durante le prime fasi dello sviluppo del film di Brady Corbet.

I Fantastici 4: Vanessa Kirby sul red carpet del CCXP Mexico

Vanessa e Sebastian potrebbero inoltre ritrovarsi sul set in occasione dei prossimi progetti targati MCU. L'attore è interprete da molti anni di Bucky Barnes, apparendo recentemente anche in Thunderbolts*, mentre la sua amica e collega farà la sua prima apparizione nei panni di Sue Storm in occasione di I Fantastici 4: Gli Inizi, in arrivo nelle sale di tutto il mondo a luglio.

I protagonisti del lungometraggio diretto da Matt Shakman, sono Ben Grimm che è stato affidato a Ebon Moss-Bachrach, Reed Richards interpretato da Pedro Pascal, Sue Storm che ha il volto di Vanessa Kirby, e Johnny Storm, ruolo affidato a Joseph Quinn. I protagonisti si trasformeranno poi in La Cosa, Mr. Fantastic, la Donna Invisibile e la Torcia Umana.