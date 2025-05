Sebastian Stan e Leo Woodall saranno i protagonisti di Burning Rainbow Farm

Saranno Sebastian Stan e Leo Woodall i protagonisti del film Burning Rainbow Farm, il prossimo progetto che verrà diretto da Justin Kurzel.

Il regista ha recentemente firmato The Order e nel team della produzione del prossimo lungometraggio ci sarà Rocket Science.

Cosa racconterà il film

Il film Burning Rainbow Farm porterà sul grande schermo la storia raccontata nel libro di Dean Kuipers, adattato da Tommy Murphy.

Al centro della trama c'è la storia vera di Tom Crosslin e Rollie Rohm, una coppia del Michigan che ha costruito una comunità pacifica e utopica, in cui si faceva anche uso di droghe leggere, chiamata Rainbow Farm. Quando i due si scontrano con le autorità locali e viene portato via il loro figlio, prende il via uno degli assedi più drammatici che l'America abbia mai visto.

Justin Kurzel ha dichiarato: "Burning Rainbow è una storia d'amore tra due persone fuori dagli schemi che alzano il loro dito medio per odiare e dichiarare: 'Ecco chi siamo e come osate derubarci di qualcosa'. Sono entusiasta nel creare questa amabile e coraggiosa coppia con Sebastian e Leo, la loro unione sarà una da ricordare".

Gli impegni delle due star

Sebastian Stan, oltre a essere attualmente tra i protagonisti di Thunderbolts*, è stato recentemente nominato agli Oscar grazie alla sua interpretazione di Donald Trump nel film The Apprentice - Alle Origini di Trump.

Leo Woodall, invece, ha recitato nelle serie Prime Target e One Day, oltre a essere stato uno dei protagonisti di Bridget Jones: Un amore di ragazzo.

Kurzel, oltre a The Order che aveva come star Jude Law e Nicholas Hoult, ha recentemente diretto e prodotto anche The Narrow Road to the Deep North, con star Jacob Elordi e Odessa Young.