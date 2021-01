Winona Ryder: "Dopo la rottura con Johnny Depp ero triste in maniera imbarazzante"

Winona Ryder ha confessato che Johnny Depp è stato il suo primo amore e che la loro rottura l'ha lasciata profondamente depressa e triste in maniera imbarazzante.

Johnny Depp e Winona Ryder nel film 'Edward mani di forbice'

I retroscena della tenera relazione tra le star di Edward mani di forbice Johnny Depp e Winona Ryder è stata raccontata più volte. A soli cinque mesi dal loro incontro, Depp si sarebbe inginocchiato di fronte a Winona per chiedere la sua mano. Il regista John Waters, amico di entrambi che ha diretto Depp in Cry Baby, ha confessato di aver convinto Winona Ryder a non sposarlo su richiesta dei genitori di lei, convinti che fosse ancora troppo giovane.

L'attore, profondamente innamorato della collega, si era addirittura fatto tatuare sul braccio "Winona Forever", poi mutato in "Wino Forever" dopo la loro rottura. Rottura causata in parte dalla pressione dei media sulla giovane coppia tormentata dai paparazzi.

"È molto difficile avere una vita personale in questa città" ha dichiarato Johnny Depp al LA Times. "Il mio rapporto con Winona, è stato un mio errore essere così aperto come eravamo, ma ho pensato che se fossimo stati onesti questo avrebbe fatto sgonfiare la curiosità intorno a noi. Invece, la alimentava, dava alle persone la licenza di sentirsi parte di tutto questo".

Johnny Depp, Winona Ryder "sconvolta e confusa" dalle accuse rivolte all'attore

Al riguardo, Winona Ryder ha confessato a Cinema.com: "Ero molto depressa dopo aver rotto il mio fidanzamento con Johnny. ero triste in maniera imbarazzante all'epoca, ma avevo solo 19 anni. Le rotture sono drammatiche per chiunque, ma quando sei sotto l'attenzione del pubblico è veramente dura, vedi foto dell'altra persona ovunque. La maggior parte delle persone non ha questo problema in più quando rompe con qualcuno."