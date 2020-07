Johnny Depp, Winona Ryder "sconvolta e confusa" dalle accuse rivolte all'attore

Winona Ryder è intervenuta con una dichiarazione in difesa di Johnny Depp durante le udienze in corso a Londra nell'ambito della causa intentata dall'attore contro The Sun e tra le pagine si ribadisce che la star di Stranger Things è rimasta sconvolta e sorpresa dalle accuse.

I legali del protagonista del franchise I Pirati dei Caraibi hanno rilasciato nuovi passaggi dell'intervento rilasciato dall'ex fidanzata di Depp, apparsi poi online.

Johnny Depp e Winona Ryder nel film 'Edward mani di forbice'

Winona Ryder non si presenterà in tribunale, tuttavia il suo intervento a sostegno dell'ex Johnny Depp, con cui era stata fidanzata negli anni Novanta, è stato condiviso online tramite Press Association.

L'attrice ha dichiarato: "Capisco che sia importante parlare dal punto di vista della mia esperienza personale e ovviamente non ero presente durante il il suo matrimonio con Amber Heard, tuttavia la mia esperienza è stata totalmente diversa e sono rimasta assolutamente sconvolta, confusa e turbata quando ho sentito le accuse rivolte nei suoi confronti".

La star ha sottolineato: "L'idea che sia una persona incredibilmente violenta è la cosa più distante dall'immagine del Johnny che conoscevo e amavo. Non riesco a concepire queste accuse. Non è mai, mai stato violento nei miei confronti. Non ha mai abusato di me in nessun modo. Non è mai stato violento o abusivo nei confronti di chiunque".

Winona ha dichiarato: "Lo conosco realmente e onestamente solo come un uomo davvero buono, incredibilmente amorevole, che si preoccupa estremamente e che è stato davvero protettivo nei miei confronti e delle persone che ama, e mi sono sentita davvero, davvero sicura con lui. Non voglio definire nessuno un bugiardo, ma in base alla mia esperienza con Johnny è impossibile credere che quelle accuse così orribili siano vere. Lo trovo estremamente sconvolgente, conoscendolo come ho fatto io".

L'ex compagna Vanessa Paradis ha rilasciato delle dichiarazioni simili sottolineando in una missiva: "Non somiglia per nulla al Johnny che ho conosciuto, in base alla mia esperienza personale di molti anni, posso dire che non è mai stato violento o abusivo verso di me. Ho visto che queste dichiarazioni oltraggiose hanno causato molto stress e danni alla sua carriera perché sfortunatamente le persone hanno continuato a credere a questi fatti falsi. La situazione è davvero sconvolgente considerando che ha aiutato così tante persone nella sua vita privata e professionale, con gentilezza e generosità".

In tribunale è stata inoltre diffusa una foto, scattata nel 2016, che mostrerebbe un livido causato da alcuni schiaffi con cui Amber Heard avrebbe colpito al volto l'ex marito, come sostenuto da Depp e ripetuto da Sean Bett, che si occupava della sicurezza della coppia. L'uomo ha sostenuto di aver assistito a molti momenti in cui l'attrice avrebbe urlato e avuto comportamenti violenti nei confronti di Depp, costringendo le sue guardie del corpo a portarlo distante dalla moglie.