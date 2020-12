Edward mani di forbice: Johnny Depp, Winona Ryder e il tatuaggio che segnò inizio e fine della loro storia

Durante il tour promozionale di Edward mani di forbice Johnny Depp espresse molto apertamente ciò che provava nei confronti dell'attrice e co-star Winona Ryder. Depp, con il sorriso sulle labbra, confessò ad una giornalista di People: "Non c'è stato niente nei miei 27 anni che sia paragonabile a quello che sento per Winona".

Johnny Depp nel film 'Edward mani di forbice'

Depp decise, notoriamente, di confermare i suoi sentimenti nei confronti dell'attrice facendosi tatuare le parole "Winona Forever" sul bicipite destro. La Ryder, in un'intervista del 1991 con Rolling Stone, rispose a questo gesto estremo confessando: "Ero piuttosto scioccata inizialmente. Continuavo a pensare che si sarebbe lavato via o qualcosa del genere. Non potevo credere che fosse reale. Voglio dire, è una cosa importante perché è permanente!"

"Quando ho incontrato Johnny ero totalmente vergine. Lui ha cambiato tutto. E' stato il mio tutto. Il mio primo vero bacio. Il mio primo fidanzato. Il primo uomo con cui ho fatto sesso. Per questo sarà sempre nel mio cuore. Per sempre." Dichiarò la Rider in un'altra intervista.

Johnny Depp e Winona Ryder nel film 'Edward mani di forbice'

"Non andrà da nessuna parte", Dichiarò Depp. Sfortunatamente però il tatuaggio se ne andò eccome soltanto quattro anni dopo: i due si lasciarono e Depp modificò la scritta dopo la separazione. L'attore trasformò la scritta da "Winona Forever" a "Wino Forever", ovvero "Ubriaco per sempre".