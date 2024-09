Winona Ryder era ansiosa di tornare in Beetlejuice: "Un paio di volte mi sono illusa"

Da decenni si parlava di un possibile sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello, cult del 1988 che aprì la strada al successo mondiale di Tim Burton, consolidato successivamente con il dittico su Batman. Winona Ryder, giovane co-protagonista del primo film, aspettava questo momento da tempo.

L'attrice ha dichiarato di essersi anche illusa almeno un paio di volte che il progetto si potesse realmente concretizzare, come ha spiegato lei stessa in una recente intervista. Alla fine, il desiderio di Ryder è stato esaudito.

Tornare da Beetlejuice

"È sempre stato tutto molto top secret. Tim chiamava e ci incontravamo a Los Angeles. Mi sono sicuramente illusa un paio di volte" ha raccontato l'atttrice "e poi sentivo che stava facendo un altro film. So che stava instaurando quelle conversazioni anche con Catherine e Michael ma non tutti insieme. L'unico modo per farlo bene era coinvolgerci tutti".

Catherine O'Hara, Jenna Ortega e Winona Ryder alla Mostra di Venezia

Quando la notizia è stata ufficializzata, Winona Ryder ha chiamato i suoi co-protagonisti per ammettere quanto fosse spaventata all'idea:"Pensavo a come diavolo avrei fatto a farlo. Ho mandato un messaggio a Michael e Catherine e mi hanno risposto che erano nella stessa situazione".

Winona Ryder ha ricordato l'esperienza del primo film:"Michael era così gentile con me. E Catherine. Mi hanno sempre coinvolta, erano così gentili e premurosi. Era una situazione unica perché, da attrice bambina, non sempre ricevi quel trattamento. Di solito riguarda gli adulti".

Il coinvolgimento l'ha aiutata in maniera particolare:"È stata davvero la prima volta in cui mi sono sentita parte della collaborazione di un film. E ho avuto davvero una connessione con Tim. Ricordo di essere passata ad altri film e non era la stessa cosa. Le persone non erano così gentili ed era molto più duro".

Beetlejuice Beetlejuice, attualmente nei cinema, comprende nel cast Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine O'Hara, Willem Dafoe e Monica Bellucci. Per approfondire meglio il film potete leggere la nostra recensione di Beetlejuice Beetlejuice direttamente dalla Mostra di Venezia.