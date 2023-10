Winnie the Pooh: Sangue e Miele è stato mostrato per errore a dei bambini delle elementari in Florida

In una scuola della Florida è stato mostrato per errore a una classe di bambini delle elementari i primi minuti dello slasher movie Winnie the Pooh: Sangue e Miele, scatenando le polemiche dei genitori.

Lo slasher movie Winnie the Pooh: Sangue e Miele sono stati mostrati per errore a degli studenti, di circa 9-10 anni, di una scuola elementare della Florida.

CBS News Miami ha riportato la notizia che alcuni genitori si sono lamentati sostenendo che i loro figli sono rimasti davvero sconvolti dopo la visione.

Un errore involontario

Michelle Diaz, madre di due gemelli che facevano parte della classe coinvolta, ha spiegato: "Hanno visto 20-30 minuti di un film intitolato Winnie the Pooh: Sangue e Miele. L'insegnante non ha fermato il film, anche se c'erano dei bambini che hanno detto 'Ehi, fermate il film, non vogliamo vederlo'".

Gli studenti avrebbero scelto di vedere il lungometraggio, che era indicato come Not Rated (senza classificazione, quindi non vietato ai minori), e l'insegnante non ne ha però controllato il contenuto.

Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 potrà contare su un budget più elevato del primo film

Winnie The Pooh: Blood and Honey, una scena del film

La preside della scuola di Miami, Vera Hirsh, ha dichiarato a UNILAD: "La scorsa settimana è stato mostrato per errore un video durante un pranzo all'interno della classe da un insegnante. Sono stati proiettati solo i primi 20 minuti. Durante quei primi 20 minuti, c'era una scena spaventosa. A quel punto l'insegnante ha spento il video. I genitori sono stati rassicurati dal fatto che la scuola ha seguito tutte le regole del distretto scolastico e le procedure in risposta all'incidente e continuerà a sostenere la sicurezza e il benessere degli studenti quotidianamente".

La responsabile della scuola, al Miami New Times, ha aggiunto che i bambini non hanno visto alcuna scena di violenza e che gli studenti sono controllati in modo attivo da uno psicologo.