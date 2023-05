Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 potrà contare su un budget più elevato del primo film

L'attenzione ricevuta a livello internazionale da Winnie the Pooh: Blood and Honey ha permesso al capitolo 2 di ottenere un budget ben più elevato.

Il progetto è stato infatti già venduto a numerosi distributori internazionali al mercato di Cannes.

Il film horror Winnie The Pooh: Blood and Honey, diretto e scritto da Rhys Frake-Waterfield, aveva sfruttato la curiosità degli spettatori che volevano scoprire l'uso sanguinoso degli abitanti del bosco dei Cento Acri.

La casa di produzione Premiere Entertainment sta ora sviluppando il secondo capitolo e le riprese dovrebbero iniziare in autunno.

Lo slasher era riuscito a incassare oltre 6 milioni di dollari a livello mondiale, a fronte di un budget di poco più di 100.000 dollari.

Winnie the Pooh: Blood and Honey è uno dei film con le peggiori recensioni di tutti i tempi

Il sequel è già stato venduto anche in Italia, dove è stato acquistato da Plaion, e l'interesse internazionale sembra abbia permesso a Waterfield di aggiudicarsi un budget ben più elevato, anche se per ora non è stata svelata la cifra prevista.

Al centro della trama dell'horror ispirato ai personaggi creati da A.A. Milne c'erano Winnie e il suo braccio destro Pimpi che, dopo essere stati abbandonati dall'amico Christopher Robin, iniziavano a seminare morte.