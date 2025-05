Wind Breaker, la controversa scena di pole dance del personaggio queer divide i fan

Il settimo episodio di Wind Breaker 2 ha acceso un acceso dibattito online a causa di una scena che vede il personaggio di Tsubaki esibirsi in una pole dance. Molti hanno apprezzato il gesto di espressione personale e la sua rappresentazione queer, mentre altri hanno criticato duramente la sequenza, minacciando di abbandonare la serie.

Con la seconda stagione di Wind Breaker, CloverWorks riporta in scena la frenesia urbana e le sfide tra bande, aprendo con l'Arco KEEL per poi entrare nel cuore del racconto con la saga di Sakura e Tsubaki. È proprio qui che fa il suo ingresso ufficiale Tasuku Tsubakino, uno dei Quattro Re di Bofurin, già apparso brevemente in passato ma mai esplorato a fondo. Il settimo episodio ci conduce con lui in un luogo inaspettato: un locale nel quartiere a luci rosse, dove Tsubaki si esibisce in una pole dance elegante e audace. La scena, pensata per rivelare un lato intimo e libero del personaggio, si lega alla sua storia personale: cresciuto reprimendo la propria identità per paura del giudizio, ha trovato nel sostegno di una coppia anziana (ora rappresentata solo dal vedovo che Tsubaki continua a visitare) il coraggio di abbracciare chi è davvero.

L'apparizione di Tsubaki in abiti femminili, truccato e fiero della sua espressione di genere, ha spaccato in due il pubblico. Se da un lato molti spettatori hanno esultato per la visibilità data a un personaggio queer, dall'altro non sono mancate reazioni ostili. "Un peccato, mi stava piacendo finché non è arrivata questa scena. Droppato all'istante", scrive un utente su X, mentre un altro aggiunge: "Sì... smetto di guardare 'sta roba. Sta diventando strana".

Ma la controparte è altrettanto rumorosa: "A nessuno importa delle vostre uscite omofobe e transfobiche, 'sto show non ha bisogno del vostro odio", risponde un fan, mentre un altro ironizza: "Mi diverte sempre la fragilità degli uomini quando un personaggio gay o un crossdresser rovina loro la giornata". La polemica continua, ma se c'è una certezza, è che Tsubaki ci ballerà sopra.