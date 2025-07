Wind Breaker, la celebre serie di arti marziali diventa un film live-action

Il film live-action tratto dal manga Wind Breaker di Satoru Nii uscirà nei cinema giapponesi il 5 dicembre 2025, prodotto da Warner Bros. Japan e diretto da Kentaro Hagiwara. La pellicola adatterà i primi archi narrativi del manga e vedrà protagonista Koshi Mizukami nel ruolo di Haruka Sakura, un liceale combattente ai margini della società.

Wind Breaker arriva al cinema

Il prossimo 5 dicembre, l'universo scatenato di Wind Breaker farà il salto dal disegno al grande schermo. La notizia è ufficiale: Warner Bros. Japan ha svelato una nuova locandina dall'energia cromatica color lime, in perfetta sintonia con la palette delle copertine manga. Al centro dell'immagine, come un pugno visivo che anticipa lo scontro, c'è lui: Koshi Mizukami, volto del protagonista Haruka Sakura, con la sua caratteristica capigliatura metà bianca e metà nera, dettaglio che la trasposizione live-action ha rispettato con sorprendente fedeltà.

La regia è affidata a Kentaro Hagiwara, nome ormai rodato nell'adattare carta e inchiostro in carne e ossa, già regista delle versioni live di Tokyo Ghoul e Blue Period. Il film si presenta come un adattamento fedele delle prime vicende del manga, in particolare dell'Arco dell'Introduzione e dello Shishitoren Arc, che vede contrapporsi due bande rivali in un turbine di risse, alleanze e colpi bassi. Sebbene per ora l'uscita sia prevista solo in Giappone, è probabile che la pellicola ottenga una distribuzione limitata anche all'estero, cavalcando l'onda del successo dell'anime.

Nato dalla penna e dal tratto di Satoru Nii, Wind Breaker è un manga che unisce pugni e pathos, muscoli e morale. Il protagonista Haruka Sakura è un liceale indomabile, emarginato per l'aspetto fisico - occhi e capelli fuori dagli standard - e pronto a farsi largo a suon di combattimenti tra i banchi e per le strade della città immaginaria di Makochi. Qui entra in contatto con un gruppo di presunti delinquenti che si batte per proteggere il quartiere, dando il via a una spirale di scontri adrenalinici. Ma sotto i colpi, si cela il cuore del racconto: un cammino verso la comprensione dell'amicizia e del proprio posto nel mondo.

Il manga è stato pubblicato per la prima volta nel 2021 su Magazine Pocket, mentre l'anime, composto da 25 episodi distribuiti tra aprile 2024 e giugno 2025, ha coperto i primi cinque archi narrativi, fino al Roppo-Ichiza/Gravel Arc. La serie è disponibile su Crunchyroll, ed è bene ricordare che Wind Breaker non va confuso con l'omonimo webtoon ciclistico recentemente cancellato per presunti plagi. Qui, le ruote girano in senso diverso: non sulle strade, ma nella crescita di un adolescente che combatte per la sua identità.