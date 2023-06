Wim Wenders a Bologna il 27 giugno per presentare la versione restaurata in 4K di Lampi sull'acqua

Wim Wenders approda a Bologna per una proiezione molto speciale di Lampi sull'acqua versione restaurata in 4K, prossimamente distribuito da CG Entertainment.

CG entertainment è il nuovo distributore per l'Italia della prestigiosa library dei film di Wim Wenders. Grazie ai preziosi materiali curati dalla Wim Wenders Stiftung e un nuovo piano editoriale i capolavori del Maestro torneranno a risplendere sul grande schermo, in prestigiose edizioni home video e in streaming.

Il primo grande appuntamento è martedì 27 giugno a Bologna alla XXXVII edizione del Festival Il Cinema Ritrovato, quando Wim Wenders presenterà al pubblico la versione restaurata in 4K di Nick's Film - Lampi sull'acqua: la proiezione delle 18.30 al cinema Arlecchino sarà seguita da Q&A. Nick's Film - Lampi sull'acqua sarà quindi distribuito da CG entertainment in Dvd e per il noleggio e la vendita digitale sulle principali piattaforme dal prossimo 11 luglio.

La locandina di Nick's Film - Lampi sull'acqua

Questo è solo il primo dei grandi eventi che CG dedicherà al regista. Dal prossimo autunno infatti, tornerà al cinema la versione restaurata in 4K de Il cielo sopra Berlino, distribuito in sala dalla Cineteca di Bologna con il suo progetto Il Cinema Ritrovato. Al Cinema. Mentre il 2024 sarà l'anno in cui sarà celebrato il 40°anniversario di un altro capolavoro, Paris, Texas". Tutti gli eventi e gli appuntamenti saranno annunciati da CG entertainment sul proprio sito www.cgtv.it e sui canali social ufficiali.

Wim Wenders a Bologna, programma e orari

Per chi sarà a Bologna oltre alla presentazione di Nick's Film - Lampi sull'acqua del 27 giugno è prevista anche una conversazione con Wim Wenders mercoledì 28 alle 18:30 al Cinema Jolly. Il regista inoltre introdurrà altri due titoli: lunedì 26 alle 18:00 al cinema Lumière La donna della retata di Yasujirō Ozu, il maestro giapponese a cui Wenders dedicò il meraviglioso Tokyo Ga - e mercoledì 28 alle 20:00 al Cinema Europa Bersagli di Peter Bogdanovich.

Nick's Film - Lampi sull'acqua è un film sugli ultimi mesi di vita di Nicholas Ray, il grande regista americano noto per il cult Gioventù bruciata. Wenders e Ray si conobbero sul set de L'amico americano e diventarono amici. Nicholas Ray morì il 7 Agosto 1979. Nick's Film - Lampi sull'acqua è un'opera unica nella storia del cinema, una delle riflessioni più crude e insieme più dolci del rapporto cinema-vita. na prima versione del film venne presentata al Festival di Cannes del 1980, fuori concorso. Il film è stato premiato con il Silver Ribbon ai German Film Awards nel 1981.