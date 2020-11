Willy, Il Principe di Bel-Air: ecco il trailer della reunion, pronti per l'effetto nostalgia?

Willy, Il Principe di Bel-Air sta per tornare sui nostri schermi, e non solo grazie al reboot in chiave drammatica in lavorazione per Peacock, ma prima di tutto con la reunion dello show di NBC in arrivo a dicembre su HBO Max. Ecco l'emozionante trailer.

"Questa è la maxi-storia di come la mia vita cambiata, capovolta, sottosopra sia finita seduto su due piedi qui con te ti parlerò di Willy superfico di Bel Air..." ce la ricordiamo tutti, noi figli degli anni '90, i cosiddetti Millennial, la sigla della sit-com con protagonista Will Smith.

E sentirla nuovamente risuonare per introdurre l'attesissima reunion dello show, fa venir fuori tutti i feels, come si dice nel gergo dell'internet e dei fandom.

Carlton (Alfonso Ribeiro), Ashley (Tatyana Ali), Hilary (Karyn Parsons), Geoffrey (Joseph Marcell), Zia Vivian (Daphne Maxwell Reid) e Jeff (DJ Jazzy Jeff), con la partecipazione a sorpresa di Janet Hubert (la zia Viv originale) si ritrovano sullo schermo per celebrare i 30 della serie tv, tra divertenti aneddoti e commoventi racconti - come nel caso del ricordo di James Avery (Zio Phil), scomparso nel 2013 - e tanti abbracci, lacrime e risate.

"Queste sono le persone che mi hanno reso ciò che sono oggi. E non potevo lasciare che questo giorno passasse senza ricordarvi che la reunion di @freshprince reunion arriverà il 19 dicembre su @hbomax! #freshprincereunion" scrive poi Smith su Instagram, condividendo a sua volta il video, e contribuendo ad amplificare l'effetto nostalgia.

Non sappiamo ancora le modalità di trasmissione dello speciale qui in Italia, ma negli Stati Uniti, la reunion di Willy, Il Principe di Bel-Air verrà trasmessa dalla piattaforma streaming HBO Max.