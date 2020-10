Willow: Disney+ ordina la serie, Jon Chu alla regia del pilot

Willow avrà la già annunciata serie tv: Disney+ ha ordinato la produzione del progetto che avrà alla regia del pilot Jon Chu, già dietro la macchina da presa del film Crazy & Rich.

Le prime indiscrezioni riguardanti il possibile progetto erano emerse 18 mesi fa e Ron Howard aveva più volte parlato del lavoro in corso.

Jon Chu sarà coinvolto nella serie Willow anche come produttore esecutivo in collaborazione con gli showrunner Jonathan Kasdan, autore della sceneggiatura del primo episodio, e Wendy Mericle. Ron Howard sarà inoltre nel team con Bob Dolman, autore del film originale, Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan.

Le riprese si svolgeranno nel 2021 in Galles e Chu ha dichiarato: "Essendo cresciuto negli anni '80, Willow ha avuto su di me un profondo impatto. La storia dei più coraggiosi eroi nei luoghi più improbabili hanno permesso a me, un ragazzino asiatico-americano che cresceva in un ristorante cinese di puntare a Hollywood, credere nel potere della nostra volontà, della determinazione e, ovviamente, della magia dentro di noi".

Il regista ha proseguito: "Poter lavorare con i miei eroi, da Kathleen Kennedy a Ron Howard, è molto più che un sogno che diventa realtà. Si tratta di un momento da lista di cose da fare prima di morire. Jon Kasdan e Wendy Mericle hanno aggiunto dei nuovi personaggi così innovativi e meravigliose sorprese a questa storia senza tempo e non vedo l'ora che il mondo possa venire a vivere con noi questo viaggio epico".

Il cast del film originale aveva Val Kilmer nei panni del coraggioso guerriero Madmartigan, mentre il protagonista, Willow appunto, era impersonato da Warwick Davis il quale si ritrova a dover proteggere una bambina, Elora Danan, dai poteri oscuri della crudele regina Bavmorda. Ad aiutarli c'era anche la figlia della sovrana Sorsha a cui presta il volto l'attrice Joanne Whalley.