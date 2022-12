Willow: Warwick Davis si è ispirato a un personaggio di Star Wars per il protagonista della serie Disney+

Mentre Willow, la nuova serie tv Disney+, procede con le sue uscite settimanali, arrivano approfondimenti dal dietro le quinte. Fra interviste e curiosità sembra proprio che Warwick Davis abbia attinto dall'universo di Star Wars per questa nuova interpretazione.

Nel corso di una recente intervista con The Hollywood Reporter il protagonista di Willow ha discusso sul riprendere lo stesso ruolo a distanza di 34 anni dal film originale, e sulla sua personale ispirazione nel costruirlo: "L'unica cosa di cui ho preso nota è stato il ritorno di Mark Hamill nel ruolo di Luke Skywalker e il modo in cui lo ha affrontato. Ho pensato che fosse davvero interessante. Ci è arrivato da una prospettiva completamente diversa, e anche io ho fatto lo stesso. Ho notato che Mark non ha cercato di interpretare il personaggio come quando lo faceva da giovane. Si è semplicemente appoggiato ai suoi anni più maturi, ed è proprio quello che ho fatto con Willow".

Vi ricordiamo che anche all'interno della storia di Willow sono trascorsi anni dagli eventi raccontati nel film di Ron Howard, una ventina per essere precisi. Questo ha ovviamente influito sul protagonista stesso, come anche Davis ha sottolineato: "All'interno di questa serie il mondo in cui troviamo Willow è diverso da quello in cui l'abbiamo visto l'ultima volta. Lo ritroviamo piuttosto turbato. Ha vissuto molte esperienze oscure nella sua vita e deve assumersene la responsabilità. Come attore devo inevitabilmente aggiungere tutto questo alla situazione del personaggio così da usarlo per la mia performance".

Il primo episodio di Willow è arrivato su Disney+ il 30 novembre, ricevendo consensi generali. Le recensioni positive della critica e i responsi del pubblico porteranno a nuove conferme verso il futuro?