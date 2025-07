Will Trent stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi del 27 luglio

Will Trent è una serie crime-drama che segue l'agente speciale del GBI Will Trent, brillante investigatore con un passato difficile. Cresciuto nel sistema degli affidi, usa la sua intelligenza per risolvere casi complessi ad Atlanta.

Questa sera, domenica 27 luglio premde il via, su Rai 2 la nuova serie Will Trent che prevede al mesa in onda in prima serata, fino a domenica 24 agosto. Basato sui romanzi di grande successo di Karin Slaughter, il procedurale è incentrato Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI), l'agente speciale con il più alto tasso di casi risolti. La serie, che ha debuttato negli Stati Uniti nell'aprile del 2023, è stata rinnovata dall'ABC per una quarta stagione.

Trama di Will Trent e dei primi tre episodi

La serie segue le vicende di Will Trent, un agente speciale del Georgia Bureau of Investigation (GBI) con un'abilità straordinaria nel risolvere i casi più complessi. Dotato di un'intelligenza acuta e di un occhio attento ai dettagli, Will affronta ogni indagine con metodi non convenzionali. Sotto la superficie del brillante detective si cela però un passato travagliato.

Il detective di Atlanta è segnato da un'infanzia difficile nel sistema di affidamento, che continua a influenzare la sua vita e le sue interazioni, rendendolo un personaggio complesso e profondamente umano. Will Trent soffre di dislessia, ma questo non gli ha impedito di diventare il miglior agente speciale del Bureau di Atlanta

Will, brillante ma isolato, è malvisto dalla polizia di Atlanta dopo aver smascherato una rete di corruzione. Amanda Wagner, sua superiore, gli assegna come partner la giovane e ambiziosa Faith Mitchell. Intanto, la sua vita privata è segnata da un legame complicato con Angie Polaski, partner del detective Ormewood, investigatrice e sua ex compagna d'infanzia. I loro casi spesso si incrociano, alimentando tensioni personali e professionali che influenzeranno l'intera narrazione.

Erika Christensen (Angie Polaski) con Jake McLaughlin (Michael Ormewood)

Episodio 1: Un'infanzia dolorosa

Una ragazza viene trovata morta nella sua abitazione in quello che sembra un. Tuttavia, l'agente speciale Will Trent, capisce subito che nulla è come sembra. Con il suo intuito fuori dal comune, scopre che la vittima non è la ragazza che tutti pensavano, e che la vera Emma Campano è misteriosamente scomparsa. Il principale sospettato, inoltre, muore troppo presto, lasciando dietro di sé una scia di domande irrisolte.

Inizia così una corsa contro il tempo per ritrovare Emma e smascherare la verità dietro un omicidio che si rivela molto più complesso del previsto. Mentre scava nel caso, Will si ritrova anche ad affrontare i fantasmi del suo passato, quando si ricongiunge con una persona che ha avuto un ruolo chiave nella sua formazione come agente.

Episodio 2: Un alibi inattaccabile

L'episodio ruota ancora attorno alla scomparsa di Emma, figlia di Paul Campano. Paul, dopo aver accidentalmente sparato al presunto molestatore della figlia, cerca l'aiuto di Will. L'indagine svela complessi intrighi, con Will che usa la sua perspicacia per scoprire i veri colpevoli, tra cui la consulente scolastica Mary Clark, manipolata dall'insegnante del Liceo di Emma. Nel frattempo, la turbolenta relazione tra Will e Angie si complica ulteriormente, evidenziando le loro fragilità e la difficile dinamica che li lega, nonostante i reciproci tentativi di allontanarsi.

Ramón Rodríguez (Will Trent) con Iantha Richardson (Faith Mitchel)

Episodio 3: Che non accada di nuovo

La puntata è incentrata attorno all'omicidio del sindaco Randy, trovato morto sulla sua barca, data alle fiamme. Le indagini portano Will e Faith a Lake Lanier, una piccola cittadina della Georgia, dove emergono oscuri segreti legati a un caso irrisolto vecchio di trent'anni. L'episodio approfondisce anche le dinamiche interne del team del GBI, mettendo in luce il legame quasi familiare che li unisce, soprattutto quando si trovano ad affrontare una minaccia.

Cast principale - Interpreti e personaggi della prima stagione

Ramón Rodríguez - Will Trent: Agente speciale del Georgia Bureau of Investigation (GBI), brillante e intuitivo, con un passato difficile legato al sistema degli affidi.

Erika Christensen - Angie Polaski: Detective della polizia di Atlanta, con un rapporto complicato e profondo con Will, anche lei cresciuta nel sistema delle adozioni.

Iantha Richardson - Faith Mitchel: Agente della polizia di Atlanta, assegnata come partner di Will. Giovane, sveglia e determinata, cerca di dimostrare il suo valore.

Jake McLaughlin - Michael Ormewood: Detective della polizia e partner di Angie Polaski. Ha un atteggiamento burbero ma è competente e legato alle dinamiche del distretto.

Sonja Sohn - Amanda Wagner: Capo del GBI e superiore diretta di Will. È una figura autoritaria ma protettiva, e crede profondamente nelle capacità di Will.

Personaggi ricorrenti (alcuni episodi):