Will Trent stasera su Rai 2 cast, trama e casi dei tre episodi del 10 agosto: anticipazioni

Questa sera, domenica 10 agosto, su Rai 2, e in live streaming su RaiPlay, torna Will Trent, la serie ispirata ai best-seller di Karin Slaughter. Protagonista è l'agente speciale Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI), noto per il suo record di casi risolti. Gli episodi in prima serata proseguiranno fino al 24 agosto. Negli Stati Uniti, dove ha debuttato nell'aprile 2023, la serie ha già conquistato il pubblico ed è stata rinnovata dall'ABC per una quarta stagione.

Trama di Will Trent e degli episodi del 10 agosto

Ambientata ad Atlanta, Will Trent segue le indagini dell'agente speciale Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI), un investigatore dal talento straordinario e dall'acume fuori dal comune, capace di risolvere casi complessi grazie a un'osservazione minuziosa dei dettagli e a un pensiero fuori dagli schemi. Dietro il successo professionale, Will nasconde un'infanzia segnata dall'abbandono e da anni trascorsi nel difficile sistema di affidamento, esperienze che lo hanno reso un uomo diffidente ma anche incredibilmente empatico verso le vittime.

Affiancato dalla partner Faith Mitchell, dal capo Amanda Wagner e con un rapporto complicato con la detective Angie Polaski partner del detective Ormewood, Will affronta omicidi, rapimenti e misteri che mettono alla prova sia le sue capacità investigative sia la sua resilienza emotiva. La serie intreccia casi autoconclusivi con un filo narrativo continuo, svelando gradualmente i segreti del passato di Will e le dinamiche personali dei protagonisti.

Erika Christensen è Angie Polaski

Episodio 07 - Non rintracciabile

Il GBI scopre che un'organizzazione neonazista sta pianificando un attacco e dà la massima priorità al caso per proteggere la popolazione. Will e Faith sono incaricati di rintracciare un container rubato che contiene armi, ma l'indagine si fa pericolosa e Will si ritrova in serio pericolo.

Nel frattempo, Angie affronta una situazione che potrebbe cambiarle la vita e indaga con Ormewood su una sparatoria avvenuta durante il lancio di un nuovo modello di scarpe da ginnastica. Sebbene Ormewood sia desideroso di chiudere il caso il prima possibile, Angie approfondisce l'indagine e riflette sul suo rapporto con Will, confrontandosi con il loro passato turbolento.

Episodio 08 - Assassinio al campus

Will e Faith indagano sulla morte di una studentessa universitaria. Il caso colpisce Will in modo molto personale, poiché la vittima ha avuto un passato simile al suo, cresciuta anche lei nel sistema di affidamento. Questa indagine spinge Will a riflettere sul suo passato, sul suo legame con Amanda e su come sia riuscito a farcela. La sua empatia lo porta a scavare più a fondo, scoprendo che la morte della ragazza non è un suicidio, ma un omicidio legato a un esperimento farmaceutico universitario.

Ramón Rodríguez, Grace Junot e Iantha Richardson

Nel frattempo, Angie e Ormewood lavorano insieme per risolvere l'omicidio di un mago in una casa di riposo. Quella che sembra un'indagine semplice si rivela molto più complessa, man mano che i due detective scoprono che il mago aveva dei "trucchi extra" nella manica: stava truffando gli anziani usando l'ipnosi per rubare le loro identità.

Episodio 09 - Caccia all'uomo

L'episodio si apre con una premessa drammatica: Faith si trova al tribunale per l'udienza di Sam LaPorte, un ex detenuto che aveva arrestato anni prima. Sam è stato condannato per l'omicidio di un agente di polizia, ma ha sempre sostenuto di essere innocente. Mentre Faith si trova in bagno, Sam riesce a fuggire prendendola in ostaggio.

L'intera squadra del GBI, capitanata da un preoccupato Will si mette all'opera per rintracciare Faith con l'aiuto di Michael. Will si rifiuta di credere che la sua partner sia una complice della fuga, come suggeriscono le prime indagini della polizia. Nel frattempo, Angie, che ha appena festeggiato 81 giorni di sobrietà, è costretta a lavorare con Ormewood su un caso di omicidio.

Iantha Richardson è Faith Mitchel

Durante l'indagine, però, Angie si imbatte nel suo ex padre adottivo, un mostro che l'ha violentata. L'incontro riaccende in lei vecchi traumi e la fa lottare con i demoni della sua infanzia, mettendo a rischio la sua stabilità emotiva e la sua sobrietà. Mentre Will e il GBI seguono le tracce di Sam e Faith, scoprono che il motivo della fuga non era l'intenzione di scappare, ma di trovare le prove che scagionassero Sam.

Cast principale - Interpreti e personaggi della prima stagione

Ramón Rodríguez - Will Trent: Agente speciale del Georgia Bureau of Investigation (GBI), brillante e intuitivo, con un passato difficile legato al sistema degli affidi.

Erika Christensen - Angie Polaski: Detective della polizia di Atlanta, con un rapporto complicato e profondo con Will, anche lei cresciuta nel sistema delle adozioni.

Iantha Richardson - Faith Mitchel: Agente della polizia di Atlanta, assegnata come partner di Will. Giovane, sveglia e determinata, cerca di dimostrare il suo valore.

Jake McLaughlin - Michael Ormewood: Detective della polizia e partner di Angie Polaski. Ha un atteggiamento burbero ma è competente e legato alle dinamiche del distretto.

Sonja Sohn - Amanda Wagner: Capo del GBI e superiore diretta di Will. È una figura autoritaria ma protettiva, e crede profondamente nelle capacità di Will.

