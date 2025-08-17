Will Trent stasera su Rai 2 cast, trama e casi dei tre episodi in onda il 17 agosto

Questa sera, domenica 17 agosto, su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, torna Will Trent, la serie tratta dai best-seller di Karin Slaughter. Protagonista è l'agente speciale Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI), celebre per il suo eccezionale numero di casi risolti. Gli episodi in prima serata andranno in onda fino al 24 agosto. Negli Stati Uniti, dove la serie ha debuttato nell'aprile 2023, il successo è stato immediato e l'ABC l'ha già rinnovata per una quarta stagione.

Trama di Will Trent e degli episodi del 17 agosto

Ambientata ad Atlanta, la serie racconta le indagini dell'agente speciale del Georgia Bureau of Investigation (GBI), dotato di un talento straordinario e di un'acuta capacità di osservazione. Grazie al suo pensiero fuori dagli schemi, Will riesce a risolvere anche i casi più complessi. Dietro i successi professionali, però, si nasconde un passato doloroso.

Un'infanzia segnata dall'abbandono e da anni trascorsi nel difficile sistema di affidamento, esperienze che lo hanno reso diffidente ma anche profondamente empatico verso le vittime. Al suo fianco ci sono la partner Faith Mitchell, la direttrice del GBI Amanda Wagner e la detective Angie Polaski, con cui Will ha un rapporto complicato e che lavora insieme al collega Michael Ormewood.

Ramón Rodríguez e Callan Barry - Episodio 10

Episodio dopo episodio, tra omicidi, rapimenti e misteri, Will mette alla prova non solo le proprie capacità investigative ma anche la sua forza interiore. La serie alterna casi autoconclusivi a una trama orizzontale che svela poco alla volta i segreti del passato del protagonista e le complesse dinamiche tra i personaggi. La nostra recensione di Will Trent.

Episodio 10 - Gli pterodattili possono volare

Una strage in un campo di roulotte lascia come unico sopravvissuto un ragazzo di nome Theo, e Will Trent si ritrova a diventare temporaneamente il suo tutore. Intanto, Faith Mitchell deve fare i conti con le conseguenze dello sparo contro Tate Grillo e con l'inaspettata visita di sua madre, mentre Angie precipita in una spirale distruttiva legata ai traumi del passato. Nel frattempo, Will indaga sugli omicidi della famiglia Elmsway, scoprendo che i responsabili sono più di uno e riuscendo a salvare la vita di un vice sceriffo.

Episodio 11 - Bill Black

Will si infiltra sotto copertura fingendosi un criminale di nome Bill Black per penetrare in un'organizzazione di narcotrafficanti e rintracciare un agente della DEA scomparso. Durante la missione crea un legame con la comunità e con le persone coinvolte, in particolare con Dante e Rosa. Nel frattempo, Angie è costretta a fare i conti con il proprio passato e con la relazione complicata con Will, oltre ad affrontare Lenny, la persona che ha abusato di lei. L'episodio mostra anche una possibile ricaduta di Angie nelle sue dipendenze dopo il duro confronto con Lenny.

Episodio 12 - Non è cambiato niente tranne tutto

Mentre Angie è in licenza Will e Faith uniscono le forze con Ormewood per indagare su una serie di casi legati a un serial killer, collegati all'infanzia di Will e Angie e a un cold case degli anni '80 su cui avevano lavorato Amanda ed Evelyn (LisaGay Hamilton). La puntata affronta il tema del confronto con gli errori del passato e delle loro conseguenze sul presente, mettendo in luce soprattutto il legame tra l'esperienza di Will e Angie come residenti della Holy Grace Children's Home e l'attuale indagine.

Cast principale - Interpreti e personaggi della prima stagione