Will Trent stasera su Rai 2, finale di stagione: cast e trama dell’ultima puntata

Questa sera, domenica 24 agosto, su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, termina la prima stagione di Will Trent, la serie tratta dai best-seller di Karin Slaughter. Protagonista è l'agente speciale Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI), celebre per il suo eccezionale numero di casi risolti. Negli Stati Uniti, dove la serie ha debuttato nell'aprile 2023, il successo è stato immediato e l'ABC l'ha già rinnovata per una quarta stagione.

Trama di Will Trent e degli episodi del 24 agosto

Ambientata ad Atlanta, la serie racconta le indagini dell'agente speciale del Georgia Bureau of Investigation (GBI), dotato di un talento straordinario e di un'acuta capacità di osservazione. Grazie al suo pensiero fuori dagli schemi, Will riesce a risolvere anche i casi più complessi. Dietro i successi professionali, però, si nasconde un passato doloroso.

Un'infanzia segnata dall'abbandono e da anni trascorsi nel difficile sistema di affidamento, esperienze che lo hanno reso diffidente ma anche profondamente empatico verso le vittime. Al suo fianco ci sono la partner Faith Mitchell, la direttrice del GBI Amanda Wagner e la detective Angie Polaski, con cui Will ha un rapporto complicato e che lavora insieme al collega Michael Ormewood.

Episodio 13 - Un brutto carattere e un cuore duro )A Bad Temper and a Hard Heart)

Nel finale della prima stagione, Will Trent trova un messaggio segreto lasciato dall'assassino sulla scena di un crimine, lo stesso che aveva rapito Angie. Questo indizio lo riporta sulle tracce del killer e gli fa capire che le risposte che cercava erano sempre state più vicine di quanto immaginasse.

Ramón Rodrígue, Iantha Richardson e Jake McLaughlin nel finale di stagione

L'assassino viene rivelato: un criminale che dal 1986 uccide prostitute, cucendo loro la bocca dopo il delitto, un macabro modus operandi che riaffiora proprio in questo episodio conclusivo. Dopo un duro scontro, Will riesce a sopraffare il killer, ma quest'ultimo si avvelena da solo ed è creduto morto.

Disperato, Will tenta di rianimarlo e scopre che in realtà l'uomo è ancora vivo, anche se privo di sensi. Intanto Angie, rimasta ferita durante l'incontro con l'assassino, necessita di accertamenti per verificare possibili danni permanenti che potrebbero portare alla paralisi. La vicenda si chiude con Will che, oltre al caso, si trova a fare i conti con la verità sulle proprie origini e sul suo passato familiare.

Cast principale - Interpreti e personaggi della prima stagione