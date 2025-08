Will Trent stasera su Rai 2: cast, trama e casi dei tre episodi del 3 agosto

La serie racconta le indagini dell'agente speciale Will Trent, un investigatore brillante segnato da un'infanzia difficile che sfrutta la sua acuta intelligenza per risolvere intricati casi criminali.

Stasera, domenica 3 agosto, torna su Rai 2 Will Trent. La serie basata sui best-seller di Karin Slaughter, segue l'agente speciale Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI), con il record di casi risolti. La messa in onda in prima serata è prevista fino al 24 agosto. Negli Stati Uniti, dove ha debuttato ad aprile 2023, la serie è già stata rinnovata dall'ABC per una quarta stagione.

Trama di Will Trent e degli episodi del 3 agosto

L'agente speciale del Georgia Bureau of Investigation (GBI) ha un'abilità straordinaria nel risolvere i crimini più complessi. La sua intelligenza acuta e un occhio per i dettagli lo rendono unico, anche se i suoi metodi sono spesso non convenzionali. Will Trent porta con sé un passato travagliato, segnato da un'infanzia difficile nel sistema di affidamento che lo rende un personaggio profondamente umano. Nonostante la dislessia, è il miglior agente del Bureau di Atlanta.

Messo ai margini dalla polizia di Atlanta dopo aver rivelato una rete di corruzione, Will si ritrova con una nuova partner, la giovane Faith Mitchell, assegnatagli da Amanda Wagner. La sua vita sentimentale è altrettanto complessa, legata a doppio filo ad Angie Polaski, investigatrice, ex compagna d'infanzia e partner del detective Ormewood. Le loro strade professionali si incrociano di continuo, portando a scintille e drammi che infiammano la

Ramón Rodríguez e Iantha Richardson

Episodio 04 - La mia stupida mente da detective (My Stupid Detective Brain)

Nel quarto episodio della prima stagione, Will Trent e il Georgia Bureau of Investigation si trovano di fronte a un caso particolarmente sconcertante: due vittime morte e pochissime risposte. L'indagine prende il via dopo una chiamata della polizia del parco statale, e vede il GBI collaborare con il dipartimento di polizia di Atlanta.

Il caso è complesso e oscuro, con i corpi delle vittime ritrovati in circostanze misteriose. Mentre Will si immerge nelle indagini, cerca anche di migliorare il suo rapporto con il detective Michael Ormewood, principalmente per il bene di Angie Polaski, la sua ex compagna d'infanzia e attuale partner di Ormewood. Le dinamiche tra i tre sono spesso tese, e Will si sforza di appianare le divergenze.

Parallelamente, la collaborazione professionale tra Will e la sua partner, Faith Mitchell, fa passi da gigante. Durante l'episodio, i due condividono alcuni segreti personali, approfondendo il loro legame e la comprensione reciproca. In particolare, viene rivelato che Faith soffre di diabete, mentre Will confida le sue difficoltà legate alla dislessia e come abbia imparato a navigare il mondo senza le parole, affrontando il bullismo e la paura di essere visto come "stupido".

Sonja Sohn, Iantha Richardson e Jake McLaughlin

L'episodio vede tutti e cinque i personaggi principali (Will, Faith, Angie, Ormewood e Amanda Wagner) lavorare insieme per affrontare un potenziale serial killer, con Ormewood che, in un momento cruciale, riesce a individuare l'assassino, rischiando però di diventare la sua prossima vittima. La narrazione si concentra molto sulla chimica del team e su come le loro dinamiche personali influenzino il lavoro investigativo.

Episodio 05 - La vendetta (The Look Out)

La tranquillità di Atlanta viene sconvolta quando la moglie di un eroe locale del football viene brutalmente uccisa durante quella che sembra una rapina in casa finita male. Will Trent, si trova di fronte a un caso che, seppur apparentemente semplice all'inizio, si rivela ben presto intricato e pieno di ombre.

Determinato a risolvere rapidamente il crimine per dare giustizia alla vittima e placare l'attenzione mediatica sul famoso marito, Will si immerge nelle indagini insieme alla sua partner Faith Mitchell. Tuttavia, man mano che approfondiscono, diventa chiaro che le apparenze ingannano. Quella che sembrava una rapina casuale inizia a mostrare segni di qualcosa di più sinistro, costringendo Will a scavare a fondo nella vita della coppia e del loro entourage.

Nel frattempo, Angie Polaski e il detective Ormewood sono assegnati ad un altro caso: l'omicidio di un agente immobiliare locale, ritrovato morto nella casa che aveva appena messo in vendita. Questo caso si rivela anch'esso complesso, prendendo una piega inaspettata man mano che Angie e Ormewood approfondiscono le loro indagini.

Erika Christensen e Randy Bernales

Episodio 06 - L'Hard Disk (Should I Go Get My Tin Foil Hat?)

Il Georgia Bureau of Investigation è alle prese con un duplice omicidio che li trascina in un'intricata indagine nel mondo della tecnologia. Il caso li porta a indagare sull'attività di un'enigmatica azienda di software che opera "a porte chiuse", celando segreti che rendono difficile l'accesso e la comprensione delle loro operazioni.

Questo costringe l'unità a intraprendere un complesso inseguimento informatico, addentrandosi in un labirinto di dati e reti digitali. Will Trent, con la sua mente analitica, si trova a navigare in un ambiente dove la logica e le prove tradizionali si scontrano con la natura sfuggente dei crimini informatici. Mentre lui e Faith cercano di decifrare le connessioni nascoste dietro gli omicidio.

Parallelamente, la detective Angie Polaski è impegnata nel suo caso e deve fare del suo meglio per assicurarsi che un testimone chiave si presenti e deponga in tribunale. La pressione è alta, e il successo del suo caso dipende dalla testimonianza cruciale.

Sonja Sohn

Cast principale - Interpreti e personaggi della prima stagione

Ramón Rodríguez - Will Trent: Agente speciale del Georgia Bureau of Investigation (GBI), brillante e intuitivo, con un passato difficile legato al sistema degli affidi.

Erika Christensen - Angie Polaski: Detective della polizia di Atlanta, con un rapporto complicato e profondo con Will, anche lei cresciuta nel sistema delle adozioni.

Iantha Richardson - Faith Mitchel: Agente della polizia di Atlanta, assegnata come partner di Will. Giovane, sveglia e determinata, cerca di dimostrare il suo valore.

Jake McLaughlin - Michael Ormewood: Detective della polizia e partner di Angie Polaski. Ha un atteggiamento burbero ma è competente e legato alle dinamiche del distretto.

Sonja Sohn - Amanda Wagner: Capo del GBI e superiore diretta di Will. È una figura autoritaria ma protettiva, e crede profondamente nelle capacità di Will.

Personaggi ricorrenti (alcuni episodi):