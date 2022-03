Will Smith sul meraviglioso messaggio di Denzel Washington in vista degli Oscar: "Questo è il tuo anno"

Will Smith si è aperto a proposito del meraviglioso messaggio di auguri che Denzel Washington ha condiviso con lui in vista degli Oscar durante la cerimonia dei SAG Award.

Denzel Washington e Will Smith si sono sfidati per anni con le loro rispettive performance mozzafiato e questa stagione dei premi è stata un altro esempio di questa amichevole competizione: in vista degli Oscar, Washington ha deciso di condividere con Will uno splendido messaggio di auguri.

La star di Una famiglia vincente - King Richard ha parlato della sua amicizia con la star di Macbeth durante un'intervista rilasciata per la rivista People: in passato Smith vedeva Washington come un mentore e l'attore ha perfino rivelato di aver spesso chiesto alla star di Flight molti consigli relativi alla recitazione nel corso degli anni.

La star di Men in Black ha condiviso con i fan il messaggio sincero che ha ricevuto da Washington dopo aver vinto il suo primo SAG Award: "Abbiamo passato molto tempo insieme durante la serata, abbiamo parlato molto... vedete, lui è sempre stato un mentore per me".

"Ad un certo punto mi ha afferrato il braccio, mi ha stretto a se e mi ha detto: 'Questo è il tuo anno'. Mi ha semplicemente abbracciato e mi ha detto: 'Sono così felice per te. Devi semplicemente amare la persona che stai diventando.'" Ha concluso Will Smith, a proposito delle parole di Denzel Washington.