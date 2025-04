Io sono Leggenda 2: Will Smith commenta le teorie sul personaggio di Michael B. Jordan

L'attore Will Smith ha chiarito i dubbi riguardanti il personaggio affidato a Michael B. Jordan in Io sono leggenda 2, sequel del thriller post apocalittico.

Will Smith ha smentito alcune teorie riguardanti il personaggio che Michael B. Jordan interpreterà nel film Io sono leggenda 2.

L'attore ritornerà con il ruolo del protagonista, Robert Neville, nel sequel che sarà diretto da Francis Lawrence.

I chiarimenti di Will Smith

Io sono leggenda era arrivato nelle sale nel 2007 e raccontava la storia tratta dal romanzo scritto da Richard Matheson in cui un virologo, apparentemente l'ultimo uomo sulla Terra, sopravviveva a una pestilenza causata dall'uomo ed era immune al virus che ha trasformato gli infetti in Darkseekers.

Smith nel film

Will Smith, ospite del podcast Revolt's Drink Champs, ha ora affrontato le voci riguardanti l'identità del personaggio interpretato da Michael B. Jordan in Io sono leggenda 2. Online si era infatti parlato della possibilità che l'attore abbia il ruolo del figlio di Neville o interpreti Robert in alcuni flashback, mentre altri fan hanno sostenuto che fosse il leader dei Darkseekers.

Il premio Oscar ha ora spiegato: "Il personaggio di Michael B. Jordan è attualmente a capo di un nuovo insediamento... Non è mio figlio... Quindi c'è un insediamento di sopravvissuti in Connecticut".

L'idea alla base del sequel

La star ha poi confermato le prime notizie che erano emerse riguardanti la trama del secondo capitolo della storia: "Quello che stavamo per fare era il prequel, quindi lo avremmo realizzato... E poi Akiva Goldsman ha detto: 'Aspetta, cosa accadrebbe se realizzassimo una nuova versione basandoci sul finale alternativo, in cui il tuo personaggio è ancora vivo".

Nella versione del thriller distribuita in DVD era stata infatti svelata la scena in cui Neville non muore, a differenza di quanto mostrato nel montaggio approdato nelle sale cinematografiche.