Will Smith: nel nuovo album Based on a True Story il riferimento diretto allo schiaffo a Chris Rock

Will Smith torna a pubblicare un album musicale a distanza di vent'anni dalla sua ultima creazione. Sin dalle prime tracce presenti nell'album, Smith ha fatto riferimento allo schiaffo rifilato a Chris Rock.

Based on a True Story è il titolo del nuovo lavoro musicale dell'attore premio Oscar, che proprio nella musica ha iniziato la carriera negli anni '80 a Filadelfia.

Il riferimento di Will Smith allo schiaffo a Chris Rock degli Oscar 2022

Nella canzone in collaborazione con B. Simone e DJ Jazzy Jeff, si sentono diverse voci che sparlano della star di Willy, il principe di Bel-Air, e alcuni fanno riferimento diretto allo schiaffo.

"Lui e Jada sono fuori di testa, ragazza, ma di che parli?/Faresti meglio a tenere il nome di sua moglie fuori dalla tua bocca" dice una strofa. Più avanti nel brano si ritorna sull'argomento:"Ho sentito che ha vinto l'Oscar ma ha dovuto restituirlo/E sai che l'hanno fatto solo perché è nero".

Will Smith risponde alla battuta di Chris Rock agli Oscar 2022

Will Smith non ha dovuto restituire l'Oscar vinto proprio in quell'edizione ma è stato bandito dagli Academy Award per dieci anni.

Nella seconda traccia dell'album You Lookin' for Me?, Smith torna sulle conseguenze dell'incidente:"Ne ho passate tante, ora sono di nuovo in cima/Vi toccherà abituarvi/Non mi fermo, la mia roba spacca ancora/Anche se non mi nomineranno più".

Il violento schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022

Durante la diretta della Notte degli Oscar 2022, presentata da Chris Rock, Will Smith si alzò dal suo posto e colpì il conduttore al volto in risposta ad una battuta che il comico aveva fatto a sua moglie, Jada Pinkett Smith, seduta al suo fianco.

L'aggressione di Will Smith a Chris Rock alla Notte degli Oscar

Dopo lo schiaffo, Will Smith tornò al suo posto e urlò a Rock:"Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca".