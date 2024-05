Will Hunting, Stellan Skarsgård: 'Robin Williams perseguitava il cast con scherzi a raffica'

Uno dei principali ricordi di Stellan Skarsgård del set di Will Hunting - Genio ribelle è l'energia trasmessa da Robin Williams. Nonostante il progetto scritto da Matt Damon e Ben Affleck fosse un lungometraggio drammatico, il set era pieno di scherzi e buffonate grazie a alla verve istrionica della star.

"Era estremamente divertente. E ridevamo. Era un set dov'era permesso ridere e fare un po' di riprese folli" ha confessato l'attore svedese, svelando che Williams spesso faceva un'intera ripresa con la voce di Robert De Niro o Jack Nicholson e altre volte chiedeva al regista di fare un'altra ripresa perché aveva un'idea divertente. Nel film, Skarsgård interpreta il professore che cerca di aiutare il personaggio interpretato da Matt Damon a sfruttare il suo potenziale. Will Hunting - Genio ribelle sarà in onda stasera, venerdì 17 maggio alle ore 21.15 su Iris.

Ben Affleck e Matt Damon vinsero l'Oscar per Will Hunting - Genio ribelle

Idee divertenti

Secondo Stellan Skarsgård, Robin Williams aveva bisogno di sfogarsi per poter proseguire il lavoro:"Aveva un'idea divertente su qualcosa e doveva esprimerla per poter continuare. Facevamo 10 riprese di qualcosa ed era buona e Gus Van Sant era soddisfatto ma Robin diceva 'Posso farne un'altra?', e poi doveva esprimersi. Era fantastico lavorare con lui".

Will Hunting - Genio ribelle racconta la storia del giovane Will (Matt Damon), un ragazzo geniale in matematica che lavora per un'impresa di pulizie all'MIT e ha piccoli precedenti penali. Aiutato da un terapista (Robin Williams) e da una ragazza (Minnie Driver), riuscirà a fare i conti con il proprio passato e sfruttare al meglio il proprio talento. Boston è il luogo in cui è ambientato il film, città dalla quale provengono i due giovani sceneggiatori e attori Matt Damon e Ben Affleck, che grazie al film vinceranno l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale mentre Robin Williams si aggiudicherà il suo unico Oscar come miglior attore non protagonista.

Matt Damon e Robin Williams in una scena iconica di Will Hunting - Genio ribelle

Nel cast del film troviamo Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Minnie Driver, Stellan Skarsgård, Casey Affleck, Cole Hauser, Scott William Winters e George Plimpton.