Will Hunting - Genio ribelle: Ben Affleck e Matt Damon sono ancora imbarazzati per il discorso agli Oscar

Ben Affleck e Matt Damon conservano ottimi ricordi del primo film che li rese famosi e consacrò il loro successo a Hollywood, Will Hunting - Genio ribelle del 1997, grazie al quale entrambi vinsero il premio Oscar per la miglior sceneggiatura.

Peccato che non possano dire la stessa cosa del discorso di ringraziamento sul palco dopo la vittoria degli Oscar, visto che entrambi hanno un ricordo non proprio positivo e sembrano imbarazzati anche a distanza di anni nel parlarne.

L'imbarazzo di Matt Damon e Ben Affleck per gli Oscar 1998

Ospiti del The Howard Stern Show, Ben Affleck e Matt Damon hanno ammesso l'imbarazzo ricordando quella scena: "Oh, Dio" ha esclamato Affleck "Ho ringraziato Boston come città tre volte. Era davvero necessario?".

"La cosa divertente, in realtà" ha detto il protagonista Matt Damon "è che il motivo per cui è stato un po' disorganizzato è che non abbiamo mai avuto una conversazione tra noi su cosa avremmo detto. Perché, onestamente, ognuno di noi sapeva nel profondo che se avessimo avuto quella conversazione e poi non avessimo vinto, tra 50 anni saremmo stati in qualche bar di Boston a dire: 'Ci credi che abbiamo scritto un discorso per gli Oscar? Che idioti'. Così, quando siamo saliti sul palco, ricordo di aver spinto Ben verso il microfono. Gli ho detto: 'Io non lo faccio'".

Matt Damon e Robin Williams in una scena di Will Hunting - Genio ribelle

Nemmeno Affleck se lo aspettava ed era completamente impreparato sul palco: "Pensavo: 'Che cosa dovrei dire?'. Quindi, in un certo senso, penso che sarebbe stato intelligente riflettere un po' su quello che avrei detto davanti a tutto il mondo. L'anno prima di quegli Oscar, guardavamo la cerimonia da Somerville, nel Massachusetts, in un piccolo appartamento come tutti gli altri, completamente dall'esterno. Così sembrava ancora di essere quelle persone che guardano lo show e che, all'improvviso, vedono lo schermo aprirsi e ci entrano dentro, come in uno di quei sogni strani".

L'aneddoto su Billy Crystal

Ben Affleck ha ricordato anche un aneddoto sul presentatore della serata, Billy Crystal: "Gli ho detto: 'Billy, questa cosa resterà con me per tutta la vita. Lo guardavo presentare gli Oscar da casa, poi veniamo nominati, cosa che per me è uno shock, siamo lì, e lui sale sul palco e il suo primo sketch è una canzone: 'Matt e Ben, Ben e Matt'. Mi ha davvero lasciato senza parole".

Il film raccontava la storia di Will Hunting, interpretato da Damon, un bidello di scuola che si rivela avere un'intelligenza geniale. Oltre ad Affleck e Damon, Robin Williams vinse l'Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo del consulente di Will. Nel cast anche Minnie Driver, Stellan Skarsgård, Casey Affleck e Cole Hauser. Will Hunting - Genio ribelle ottenne anche