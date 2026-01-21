Hook, Gwyneth Paltrow non conobbe Robin Williams sul set: "Lo incontrai per Will Hunting grazie a Ben Affleck"

Gwyneth Paltrow e Robin Williams recitarono nello stesso film del 1991, Hook - Capitan Uncino di Steven Spielberg. Tuttavia, l'attrice ha raccontato di non aver direttamente conosciuto la star sul set del lungometraggio ma soltanto in seguito.

A presentare Robin Williams a Gwyneth Paltrow fu il suo ex fidanzato, Ben Affleck, diversi anni dopo le riprese del film che racconta un ipotetico seguito delle vicende di Peter Pan di J.M. Barrie, con Williams nei panni di Peter Banning, una versione adulta di Pan.

Gwyneth Paltrow e l'incontro con Robin Williams

L'attrice e star di Seven interpretò in un cameo una versione fanciullesca di Wendy Darling ma fu solo qualche anno dopo, quando iniziò a frequentare Ben Affleck, che riuscì a conoscere Robin Williams, in quel periodo star di Will Hunting - Genio ribelle, film grazie al quale vinse l'Oscar come miglior attore non protagonista.

"Ho iniziato a conoscerlo un po' solo quando è uscito Will Hunting - Genio ribelle" ha raccontato Paltrow in un podcast "Perché stavo frequentando una delle persone che avevano scritto quel film e che recitavano in quel film, quindi l'ho conosciuto allora".

Matt Damon e Robin Williams in una scena di Will Hunting - Genio ribelle

"Oh, è così bravo" ha dichiarato Paltrow in merito a Robin Williams in Will Hunting - Genio ribelle "Adoro quel film. È un film perfetto. Mi piace tantissimo". Nel cast del lungometraggio di Gus Van Sant anche Matt Damon e Minnie Driver.

Il ricordo di Robin Williams firmato Ben Affleck

Ben Affleck ricordò con queste parole Robin Williams: "Amavo Robin, È stata la prima persona che abbia davvero incontrato o conosciuto che fosse, tipo, 'famosa'. Avevamo appena scritto questo film ed era incredibile che fosse stato realizzato, e poi Robin Williams, che probabilmente era la più grande star in circolazione a quel tempo, era nel film".

Affleck ha aggiunto: "Ha fatto tantissimo per noi credendo in noi e facendo quel film, e anche per quanto fosse caloroso, adorabile, gentile e collaborativo. Ho pensato: 'Be', se questo tizio può farlo ed essere gentile con le persone, collaborare e lavorare con gli altri, prendersi cura di loro e ascoltarli, allora posso farlo anch'io'".