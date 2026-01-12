Minnie Driver elogia le co-star di Will Hunting: "Sono stata fortunata con Ben Affleck e Matt Damon"

Minnie Driver è una delle star che hanno partecipato alla serata di gala dei Golden Globes e durante un'intervista per E! Live from the Red Carpet ha indicato in Matt Damon e Ben Affleck due delle sue co-star preferite.

L'attrice recitò nel lungometraggio di Gus Van Sant che regalò la fama e il successo ai due amici e collaboratori e ha svelato di sentirsi fortunata per aver potuto lavorare ad un film del genere accanto a Damon e Affleck.

Le co-star preferite di Minnie Driver

"Devo dire che Matt e Ben [Affleck] erano piuttosto divertenti quando erano agli esordi, pieni di entusiasmo, solo dei ragazzi" ha spiegato l'attrice candidata all'Oscar come miglior non protagonista proprio per il film di Gus Van Sant.

Ben Affleck e Matt Damon in Will Hunting - Genio ribelle

"Sono stata molto fortunata, davvero privilegiata" ha concluso, citando anche John Cusack, suo partner in L'ultimo contratto, definendolo 'incredibilmente stimolante dal punto di vista intellettuale, divertente e coinvolgente'.

La storia con Matt Damon e il successo di Will Hunting - Genio ribelle

Minnie Driver e Matt Damon si frequentarono durante le riprese del film, lasciandosi poco dopo, all'inizio del 1998, e l'attore smentì di avere una fidanzata al The Oprah Winfrey Show. Scritto da Matt Damon e Ben Affleck e diretto da Gus Van Sant, Will Hunting - Genio ribelle è uno dei film più amati degli anni '90.

Il lungometraggio vinse i premi per la miglior sceneggiatura e per il miglior attore non protagonista a Robin Williams, mentre Minnie Driver era candidata come miglior attrice non protagonista. Nel 2004, Minnie Driver confessò in tv che all'epoca della cerimonia degli Oscar la relazione con Matt Damon era finita da poco, lui aveva una nuova fidanzata e lei era completamente a pezzi. Di recente, Minnie Driver ha recitato come guest star nella quinta stagione di Emily in Paris. L'attrice ha avuto un figlio, Henry, nato nel 2008 mentre dal 2019 ha instaurato una relazione sentimentale con il regista Addison O'Dea.