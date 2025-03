Will & Grace: Debra Messing svela la sua idea per un ritorno della serie

L'attrice Debra Messing ha parlato del possibile ritorno della sitcom Will & Grace sugli schermi televisivi, svelando la sua idea per un nuovo revival.

Debra Messing, durante una sua partecipazione alla trasmissione CBS Mornings, è tornata a parlare di un possibile ritorno di Will & Grace sugli schermi televisivi.

L'attrice ha infatti spiegato quale pensa sia l'unico modo in cui avrebbe senso riprendere la storia al centro della sitcom targata NBC andata in onda per 11 stagioni.

L'idea di Debra Messing per un revival di Will & Grace

L'interprete di Grace Adler ha infatti spiegato che ha un'idea per il futuro di Will & Grace. Debra Messing ha dichiarato: "Penso che l'unica cosa che potrebbe funzionare è se, tra 20 o 30 anni, realizziamo una specie di Cuori senza età in cui stanno tutti vivendo a Boca Raton, Florida, indossando caftani".

La protagonista della sitcom ha quindi aggiunto che sarebbe disposta a tornare nell'universo della popolare serie televisiva solo se i personaggi fossero più anziani: "Qualsiasi cosa prima di quella situazione... Abbiamo già raccontato la storia".

La storia della sitcom

David Kohan e Max Mutchnick avevano creato Will & Grace nel 1998. Al centro delle puntate ci sono i migliori amici Will (Eric McCormack), un avvocato gay, e Grace (Messing), un'arredatrice di interni. Negli episodi erano coinvolti anche Jack McFarland, l'amico di Will che cambia continuamente lavoro ed era interpretato da Sean Hayes, e Karen Walker, l'assistente di Grace portata sugli schermi da Megan Mullally.

Nel 2016 il cast si era riunito per un episodio speciale dedicato alle elezioni presidenziali statunitensi.

L'anno successivo, nel 2017, NCB ha prodotto un reboot che è andato in onda per tre stagioni fino all'aprile 2020.

Will & Grace, durante la sua messa in onda, ha conquistato ben 83 nomination agli Emmy, vincendo ben 18 premi.