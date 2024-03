Eric McCormack difende gli attori etero che interpretano personaggi gay:'La scelta migliore è chi ha la parte'

La star di Will & Grace ha preso posizione su un argomento delicato che riguarda i casting per i ruoli omosessuali.

Eric McCormack, famoso per il ruolo di Will nella celebre sit-com Will & Grace, ha dichiarato che la sessualità di una persona non dovrebbe determinare i tipi di ruoli che possono interpretare e che la persona migliore per il ruolo è chi ottiene la parte.

McCormack, eterosessuale, ha interpretato il famoso avvocato gay Will Truman nella serie e ha dichiarato a Good Morning Britain che il suo obiettivo come attore è sempre stato quello di interpretare uomini diversi da lui e così è stato anche con Will.

Ruoli diversi

"Non sono diventato attore per poter interpretare un attore. Non c'è parte che io abbia mai interpretato in cui non stessi interpretando qualcosa di diverso da me stesso, fa parte del lavoro" ha spiegato McCormack "E ho sempre detto 'Se agli attori gay non fosse permesso di interpretare ruoli eterosessuali Broadway sarebbe finita'".

Nell'intervista, McCormack spiega di ritenere di aver interpretato Will in modo autentico:"Vorrei pensare di averlo interpretato bene, letteralmente. Vengo dal teatro e uno dei miei migliori amici era un uomo gay. Quindi credo di aver preso il loro spirito e il loro messaggio in quella che altrimenti era solo una sit-com e l'interpretato, spero". Tuttavia, oggi sarebbe diverso:"Bene, suppongo che la risposta a questo sarebbe 'E sei gay, vero?', cosa che non credo possano dire in sala casting. Quindi, penso ancora che sia ipotetico. Mi piacerebbe pensare in generale che la persona migliore per il ruolo, quella che arriva e lo fa egregiamente, sia quella che ottiene la parte"