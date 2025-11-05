Debra Messing nella bufera: accusa il neo sindaco di New York Zohran Mamdani di essere jihadista

Debra Messing, famosa in tutto il mondo per il ruolo di Grace nella sit-com Will & Grace, è finita al centro di una bufera politica per aver condiviso su Instagram un meme che etichettava il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani come 'jihadista'.

Il post è stato pubblicato nel bel mezzo della giornata elettorale e ha scatenato critiche pesanti nei confronti dell'attrice, accusandola di diffondere messaggi pericolosi e utilizzare un linguaggio d'odio.

Le accuse a Debra Messing per il post su Instagram

L'immagine era stata originariamente condivisa da The Persian Jewess, e mostrava una scheda elettorale con due candidati, uno descritto come 'solo Democratico' e l'altro come un vero 'comunista jihadista. Un letterale jihadista che cita Karl Marx e odia l'America'. Messing ha ripubblicato il post in un momento caldo della campagna elettorale.

Debra Messing in una scena di Smash

Molti utenti indignati hanno definito il gesto di Messing come inquietante e irresponsabile: "Penso che Zohran le abbia fatto davvero perdere la testa" ha scritto un utente, tra coloro che accusano Messing di sfruttare la sua popolarità per fare disinformazione politica.

Chi è il nuovo sindaco di New York

Di origine indiana e ugandese, Zohran Mamdani, è il figlio della regista Mira Nair, ed è diventato in poco tempo una figura di spicco della sinistra newyorchese ma anche bersaglio di critiche da parte degli esponenti politici conservatori, in primis dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dai suoi sostenitori, che nelle ultime ore, anche dopo l'annuncio della vittoria delle elezioni, hanno attaccato Mamdani.

Mamdani è diventato il primo sindaco musulmano e indo-americano nella storia di New York nonché il più giovane, a soli 34 anni, da generazioni a questa parte. Alle elezioni del 2025, Mamdani ha battuto il candidato democratico ma indipendente Andrew Cuomo, ex governatore dello stato di New York e il repubblicano Curtis Sliwa.