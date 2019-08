Will & Grace 11: Matt Bomer tornerà nell'ultima stagione della serie!

Gli episodi di Will & Grace 11 saranno gli ultimi a essere prodotti e nel cast dell'ultima stagione ci sarà anche Matt Bomer.

Will & Grace 11 sarà l'ultima stagione della serie che verrà prodotta dalla NBC e nel cast ci saranno anche Matt Bomer, Vanessa Bayer e Blythe Danner.

Negli ultimi diciotto episodi di Will & Grace, che debutteranno nel 2020, Matt Bomer riprenderà il ruolo di McCoy Whitman, il fidanzato di Will, il protagonista interpretato dall'attore Eric McCormack. Vanessa Bayer sarà invece Amy, la proprietaria di una pasticceria che è legata al passato di Karen (Megan Mullally) e Blythe Danner, infine, avrà il ruolo della madre di Will, Marilyn Truman.

Lo show ritornerà per l'ultima volta sugli schermi televisivi per concludere la storia dei personaggi interpretati da Debra Messing, McCormack, Sean Hayes e Mullally.

La serie era ritornata con un revival nel settembre 2017 dopo la conclusione della serie originale andata in onda sugli schermi americani dal 1998 al 2006.

Will & Grace ha conquistato 91 nomination agli Emmy, vincendone 18 e 7 SAG Awards.

