Will & Grace, Debra Messing: 'Mi chiesero di avere tette più grosse per lo show'

Debra Messing ha recentemente rivelato che durante la prima prova costume di Will & Grace le chiesero di 'avere tette più grosse per lo show'.

Durante il panel intitolato "The Magic of Will & Grace" al Paley Center for Media, Debra Messing ha rivelato che le fu detto di dover "avere delle tette più grosse" durante la sua prima prova costume di Will & Grace, la celeberrima sitcom della NBC. La vincitrice di un Emmy ha immediatamente protestato e ha scoperto che la richiesta proveniva direttamente del dirigente della rete.

"Durante la prima prova costume, avevano messo dei supporti per farmi sembrare più prosperosa", ha spiegato la Messing. "Non mi piaceva proprio l'idea. Ho detto: 'Sapete che cosa? Non ne ho bisogno'. E loro hanno risposto: 'Beh, è il presidente della rete che l'ha chiesto'. Al che io ho detto: 'Se lo vuole lui, allora dovrebbe venire qui e dirmelo in faccia'".

Durante una recente intervista di Variety, inoltre, la star ha spiegato di essersi unita al cast di Will & Grace per il modo in cui la serie avrebbe rappresentato in modo equo i personaggi gay: "La mia prima preoccupazione era ritrarre i personaggi gay come erano sul copione, la mia seconda preoccupazione riguardava il fatto che non volevo essere solo la ragazza carina. Dissi loro: 'Il modo in cui posso contribuire, ciò che posso aggiungere al mix, è la commedia fisica'".

Debra Messing ha interpretato l'interior designer Grace Adler per otto stagioni di Will & Grace, sitcom che è andata in onda sulla NBC dal 1998 al 2006. Una serie revival, che ha riunito Debra e i membri del cast originale Eric McCormack, Megan Mullally e Sean Hayes, è stata trasmessa sulla NBC per tre stagioni dal 2017 al 2020.