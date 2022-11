Wilko Johnson è morto, l'attore de Il Trono di Spade e chitarrista dei Dr. Feelgood aveva 66 anni

Wilko Johnson, noto al grande pubblico per aver interpretato Ser Ilyn Payne ne Il Trono di Spade e per essere stato chitarrista del gruppo blues-rock britannico Dr. Feelgood, è morto all'età di 75 anni.

La scomparsa è stata resa ufficialmente nota attraverso una dichiarazione pubblicata sui suoi profili nei social principali, a nome della famiglia. In base a quanto riportato il musicista/attore è morto nella serata di lunedì, nella sua dimora a a sud-est dell'Inghilterra.

"Questo è un annuncio che non avremmo mai voluto fare, e lo facciamo a nome della famiglia di Wilko e della band, con il cuore molto pesante: Wilko Johnson è morto", recita il post, "se n'é andato pacificamente nel sonno della sua casa di Westcliff On Sea lunedì sera, 21 novembre 2022. Aveva 75 anni. Grazie per aver rispettato la privacy della famiglia di Wilko in questo momento molto triste, e grazie a tutti per essere stati una fonte di sostegno così straordinaria durante la sua incredibile vita. RIP Wilko Johnson".

Julien Temple e Wilko Johnson tra la vita, la morte e il punk

Negli ultimi anni gli era stato diagnosticato un cancro al pancreas che, invece di demoralizzarlo, pare lo avesse risollevato dal punto di vista creativo ed emotivo. Nel 2014 la sua battaglia interiore lo aveva portato in sala operatoria, con una vittoria che gli ha consentito di suonare ancora per qualche anno.