Wicked - Parte 2 ha già stabilito un record di incassi negli Stati Uniti

Il film con star Cynthia Erivo e Ariana Grande ha ottenuto le migliori prevendite dell'anno negli Stati Uniti, superando quota 30 milioni di dollari.

Wicked - Parte 2 sta già stabilendo record ai box office di tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti.

Grazie alle prevendite, infatti, la seconda parte dell'adattamento cinematografico del musical di Broadway ha ottenuto oltre **30.8 milioni di dollariéé, il miglior risultato registrato in questo 2025 nei giorni che precedono il debutto ufficiale nelle sale.

L'accoglienza riservata a Wicked - Parte 2

Universal ha annunciato il record riguardanti gli incassi delle prevendite, anche se online si fa notare che Wicked - Parte 2 ha potuto sfruttare alcuni giorni in più di presenza nei cinema.

Il nuovo capitolo della storia di Glinda ed Elphaba, infatti, ha potuto contare su alcune proiezioni, organizzate grazie al sostegno di Amazon Prime, che si sono svolte nella giornata di lunedì e che hanno registrato circa 6.1 milioni di dollari di incassi. Nella giornata di mercoledì, inoltre, sono stati aggiunti altri 6.5 milioni di dollari. Le proiezioni, che comprendevano anche la visione del primo capitolo della storia, in programma giovedì, infine, hanno incassato 18.2 milioni di dollari.

Il miglior risultato ottenuto in questo 2025 con le prevendite era stato stabilito da Superman, targato Warner Bros, con 22.5 milioni di dollari.

Variety, in base alle proprie previsioni, sostiene che il secondo capitolo della storia di Wicked potrebbe arrivare a ottenere 150-180 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione nei cinema.

Il record del miglior weekend del debutto è stato fissato in questa stagione cinematografica da Un film Minecraft con 162 milioni di dollari, dopo delle prevendite a quota 10.6 milioni.

Gli interpreti del film

Nel cast di Wicked - Parte 2, oltre alle due protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande, ci sono inoltre Jonathan Bailey che interpreta l'affascinante Fiyero, Ethan Slater che è lo studente altruista Boq, Marissa Bode nei panni di Nessarose (sorella di Elphaba), e Jeff Goldblum che ha portato sul grande schermo l'iconico ruolo del Mago di Oz.

Wicked: For Good, una scena del film

Nel secondo film, che è stato accolto da un punteggio positivo su Rotten Tomatoes, Elphaba sarà in controllo dei suoi poteri ed è diventata una nemica dello stato per decisione del Mago di Oz (Goldblum) e di Madame Morrible (Michelle Yeoh), situazione che la porterà a diventare la famigerata strega dell'Ovest.

Il titolo originale, Wicked: For Good, è ispirato a una canzone che si sentirà nel film e dedicata al modo in cui è cambiata l'amicizia tra le due protagoniste.