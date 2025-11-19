Wicked - Parte 2, promosso o bocciato il sequel con Ariana Grande? Ecco il punteggio Rotten Tomatoes

Il punteggio di Rotten Tomatoes per Wicked - Parte 2 è stato appena svelato, mentre il sequel con Ariana Grande e Cynthia Erivo arriverà nelle sale italiane domani.

Dopo che Jon M. Chu ha entusiasmato la critica e il pubblico con la spettacolare prima parte di Wicked, c'era grande attesa per il sequel, che avrebbe seguito gli eventi del secondo atto dell'opera teatrale di Broadway. Il sequel seguirà la missione di Elphaba di smascherare le bugie del Mago, mentre Glinda diventa il volto del bene a Oz.

Nelle ultime ore sono emerse le prime recensioni, che rivelano che questo nuovo capitolo potrebbe non essere magico come il blockbuster del 2024. Su Rotten Tomatoes, Wicked - Parte 2 ha debuttato con un punteggio della critica del 73% basato su 55 recensioni. Anche se si tratta di un calo enorme rispetto al primo film, che aveva ottenuto un ottimo 88%, è riuscito a mantenere comunque la designazione "fresh".

Wicked: For Good, Ariana Grande risplende in abito da sposa in una scena

Cosa dice il giudizio del pubblico su Wicked 2?

D'altra parte, il sequel ha già un Popcornmeter grazie ad Amazon che ha offerto una proiezione in anteprima agli spettatori di tutti gli Stati Uniti il 17 novembre. Il sequel attualmente si attesta su un quasi perfetto 97%, quattro punti in più rispetto al film originale, che aveva avuto un punteggio del pubblico del 94%.

Sebbene il punteggio assegnato dal pubblico sia quasi perfetto, si prevede che diminuirà man mano che un numero maggiore di spettatori vedrà l'attesissimo film prima della settimana del Ringraziamento. Questo perché coloro che hanno visto il film durante la proiezione speciale sono spettatori che conoscono bene la versione di Broadway, quindi l'accoglienza sarebbe stata quasi certamente positiva, mentre gli spettatori occasionali potrebbero avere un'opinione diversa sull'adattamento.

Ciononostante, Wicked - Parte 2 non è stato acclamato dalla critica quanto il primo atto della saga. I critici hanno tuttavia lodato la produzione stravagante e le magiche interpretazioni di Erivo e Grande, con molti che definiscono già "No Good Deed" il momento clou dell'intero film.

Wicked: For Good, una scena del film

Wicked 3 verrà realizzato?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato Bowen Yang, volto del Saturday Night Live che interpreta un vecchio amico di Glinda. L'attore e comico crede che la saga sia arrivata alla fine del suo percorso. Quando gli è stato chiesto se ci fosse la possibilità che un terzo film di Wicked venisse approvato, Yang ha dato una risposta che sembrava abbastanza soddisfatta di come il secondo capitolo chiuda la storia.

"Penso che ci fermeremo qui", ha detto Yang a Variety, prima di assecondare l'idea di uno spin-off. "Ho intenzione di proporre una storia ispirata a 'Rosencrantz & Guildenstern Are Dead' con i miei personaggi e quelli di Bronwyn James, [Pfannee e ShenShen]".