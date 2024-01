Wicked Little Letters, Olivia Colman: 'Gli spettatori infastiditi dalle parolacce vadano a farsi fottere'

Olivia Colman difende dalla critiche di eccessiva scurrilità il prossimo giallo che la vede come protagonista, Wicked Little Letters, diretto da Thea Sharrock. Decoro e scurrilità si scontrano infatti nel nuovo film interpretato dall'attrice, che trasforma una storia vera in una commedia-dramma impregnato di parolacce.

Una serie di lettere oscene scatenano il panico in una città degli anni Venti. L'Edith di Olivia Colman è una dei destinatari e rimane scioccata dal linguaggio di tali lettere, mentre la disinibita Rose di Jessie Buckley è accusata di esserne il mittente. Ma per quanto Edith sia inorridita dalle parolacce del film, la stessa Colman non potrebbe essere più soddisfatta delle sconcezze di Wicked Little Letters.

"Ogni tanto c'è qualcuno che sentenzia: 'Questo è disgustoso, bla bla bla'. Ma la cosa esilarante è che era tutto vero, ed è stato tratto dalle lettere. Quindi tutte quelle persone sbruffone che trovano le parolacce contenute nel film offensive possono andare a farsi fottere", ha dichiarato a Empire l'attrice.

Colman ha persino immortalato una di quelle frasi in casa sua: "Ho una delle lettere del film incorniciata nel bagno del piano di sotto e mia madre è entrata e ha detto: 'Cos'è?'. Dice: 'Triste, puzzolente puttana'. Lo adoro", ha dichiarato l'attrice di La favorita.

Paddington in Peru: Olivia Colman e Rachel Zegler tra i nuovi arrivi nel cast

Wicked Little Letters

Al centro della trama del giallo, ispirata a una storia realmente accaduta in Inghilterra, ci sono le vicine Edith Swan (Olivia Colman) e Rose Gooding (Jessie Buckley), che vivono nella cittadina di Littlehampton. Quando iniziano ad arrivare una serie di lettere oscene agli abitanti, Rose viene sospettata, rischiando di perdere la sua libertà e la custodia della figlia. La poliziotta Gladys Moss (Anjana Vasan) è determinata a trovare il vero colpevole e, insieme a un gruppo di donne, cerca di risolvere il mistero.

Nel cast figurano anche Malachi Kirby, Eileen Atkins e Timothy Spall. Il film, in arrivo il 23 febbraio nel Regno Unito, è diretto da Thea Sharrock da una sceneggiatura di Jonny Sweet.