Paddington in Peru: Olivia Colman e Rachel Zegler tra i nuovi arrivi nel cast

Tra i protagonisti di Paddington in Peru, il terzo film dedicato alle avventure del simpatico orsetto, ci saranno anche Olivia Colman e Rachel Zegler.

La produzione dell'atteso sequel ha infatti aggiornato i fan condividendo alcuni nomi degli interpreti coinvolti, annunciando inoltre sulla situazione delle riprese che prenderanno il via il 24 luglio.

Le new entry

Nel film Paddington in Peru ritorneranno come protagonisti Hugh Bonneville e Ben Whishaw. Tra gli interpreti del nuovo capitolo della storia ci saranno poi Olivia Colman, Antonio Banderas, Rachel Zegler ed Emily Mortimer.

L'attrice premio Oscar avrà la parte della Reverenda madre, descritta come una suora allegra e che suona la chitarra, e che gestisce la Casa per Orsi in pensione.

Banderas avrà il ruolo di Hunter Cabot, un capitano intrepido e affascinante, che si offre di aiutare la famiglia dei Brown mentre intraprende un'avventura in Peru. La figlia del personaggio, Gina Cabot, sarà interpretata da Rachel Zegler.

Mortimer, infine, riprenderà il ruolo di Mrs. Brown, sostituendo Sally Hawkins che aveva recitato nei primi due film.

La sostituzione tra gli interpreti

Paddington 2: Hugh Bonneville, Julie Walters, Sally Hawkins, Madeleine Harris e Samuel Joslin in una scena del film

Il terzo film arriverà nelle sale oltre sei anni dopo la realizzazione del secondo capitolo. Il simpatico Paddington ritornerà in Peru per fare visita all'amata zia Lucy, ora in una casa di riposo. L'elettrizzante avventura deve però fare i conti con delle forze misteriose mentre i protagonisti viaggiano attraverso la foresta pluviale e sulle cime dei monti peruviani. Alla regia sarà impegnato Douglas Wilson, mentre lo script è ispirato a un racconto scritto da Paul King, Simon Farnaby e Mark Burton. La sceneggiatura può invece contare sul lavoro di Burton, John Foster e James Lamont.

Sally Hawkins ha spiegato il cambiamento avvenuto nel cast spiegando: "Per me sembrava il momento giusto per passare le redini e non avrei potuto essere più fortunata nell'avere come 'erede' la veramente meravigliosa Emily Mortimer, in grado di incarnare la vera essenza di Mary Brown. Sono, e sarò sempre, comunque davvero innamorata del mondo di Paddington. Mi manca già davvero molto la famiglia che ho formato sul set, l'esperienza di realizzare i primi due film è stata davvero una delle migliori dal punto creativo che penso di aver avuto nel mondo del cinema. Entrambi i film mi hanno dato così tanta gioia. Li terrò sempre nel mio cuore".