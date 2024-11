Wicked:Jeff Goldblum paragona il suo ruolo a quello in Thor: Ragnarock

Jeff Goldblum, in una recente intervista, ha paragonato il suo ruolo in Wicked a quello del Gran Maestro in Thor: Ragnarock, trovando diverse similitudini tra i due personaggi

Il Mago di Oz è, ed è sempre stato, un imbroglione. In Wicked viene elevato a un ruolo ancora più sinistro: non è un semplice ciarlatano, ma un impostore che si è impossessato del potere e vuole usare la magia degli altri per creare un mondo totalitario che risponda a ogni suo capriccio.

Per Jeff Goldblum, che interpreta il ruolo del Mago, non si tratta in realtà di una scelta azzardata, visti i suoi trascorsi di attore. Goldblum ha anche interpretato il Gran Maestro in Thor: Ragnarok, un altro sovrano la cui venale ricerca del potere è pari solo alla sua stupidità.

"Tutto ciò che fai lascia un residuo nel tuo sistema nervoso e nel tuo cuore da qualche parte", dice Goldblum a proposito dei parallelismi tra i due personaggi e se ha riportato qualche tratto dal Gran Maestro al Mago. "Volevo distinguerlo, ma il Gran Maestro aveva una specie di avatar di se stesso ed è un nullatenente che si autoglorifica. Inoltre, abusa del potere e ha una posizione di autorità".

In Thor: Ragnarok, il Gran Maestro governa il suo pianeta, Sakaar, con un viscido senso di manipolazione, annegando in gran parte in attività edonistiche e supervisionando gare gladiatorie tra i suoi schiavi. Il Mago ha forse origini più nobili, ma Elphaba (Cynthia Erivo) scopre che è lui il responsabile del capro espiatorio e della persecuzione degli animali di Oz.

È anche responsabile, insieme a Madam Morrible (Michelle Yeoh), di aver reso Elphaba cattiva e di averla incastrata come Strega Malvagia. Nell'interazione tra l'offerta di potere del Mago e la vera magia di Elphaba, Goldblum spera che il pubblico trovi un messaggio simile a quello di Thor: Ragnarok su ciò che costituisce il vero potere in questo mondo.

"Il vero potere non è solo una posizione di autorità, ma, come vediamo in questo film, qualcosa che ha a che fare con la connessione con se stessi e la capacità di fare cose belle e avere un impatto sugli altri", osserva. "Questo è il vero potere".

"È una storia senza tempo", conclude. "In tutto il mondo ci sono molte circostanze in cui la leadership e gli altri non prendono la strada più illuminata. Siamo di nuovo in questa situazione del film in cui dico: 'Devi dare a qualcuno un nemico davvero buono'".

Wicked, originariamente interpretato da Idina Menzel e Kristin Chenoweth, ha debuttato a Broadway nel 2003. Basato sull'omonimo romanzo di Gregory Maguire del 1995 e con musiche e testi di Stephen Schwartz, il musical prequel del Mago di Oz ripercorre il percorso delle due streghe da studentesse della Shiz University fino a quando Elphaba diventa la Strega Malvagia dell'Ovest.

Diretto da Jon M. Chu, Wicked è interpretato da Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba, Ariana Grande in quello di Glinda, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Bowen Yang e Marissa Bode. L'adattamento cinematografico è diviso in due parti, con la prima metà ora nelle sale.