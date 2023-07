Wicked: il regista Jon M. Chu svela che mancavano pochi giorni alla fine delle riprese

Le riprese di Wicked non si sono ancora concluse: il regista Jon M. Chu ha infatti aggiornato i fan via Twitter sulla situazione dell'adattamento del popolare musical.

Lo sciopero degli attori ha obbligato la produzione a fare una pausa, non nascondendo il suo disappunto.

La situazione del film

Rispondendo alle domande dei fan di Wicked, il filmmaker ha spiegato: "Non abbiamo concluso il lavoro. Siamo solo in pausa fino alla fine dello sciopero e poi potremo finire gli ultimi pezzi del film. Mancavano pochi giorni dalla conclusione delle riprese, quindi eravamo così vicini! Fermare il lavoro è stato davvero doloroso, ma torneremo! E finiremo con la giusta forza quando sarà il momento giusto".

Jon M. Chu ha sottolineato: "Il mio cuore è rivolto al nostro cast e alla troupe che hanno dovuto interrompere ciò che siamo venuti a completare insieme qui. Nel frattempo sono entusiasta nell'immergermi in quello che abbiamo girato qui a Oz (la data di uscita non dovrebbe avere delle conseguenze). Si è trattato di un'avventura straordinaria... C'è ancora del lavoro da fare".

Da Mamma mia! a Moulin Rouge!, la rinascita del musical negli anni 2000

Il cast del progetto

Nel cast del film ci saranno Ariana Grande nella parte di Glinda, Cynthia Erivo che sarà Elphaba, Jonathan Bailey nel ruolo di Fiyero, Ethan Slater che ha la parte di Boq, e Jeff Goldblum che potrebbe interpretare il Mago, e Michelle Yeoh.

La storia raccontata in Wicked è ambientata anni prima l'arrivo di Dorothy nel regno di Oz e segue l'amicizia tra Glinda ed Elphaba, che diventeranno poi la Strega Buona e la Strega Cattiva dell'Ovest.

I due film arriveranno nel Natale 2024 e un anno dopo, nel 2025, e la sceneggiatura è stata scritta da Winnie Holzman e Stephen Schwartz, che aveva adattato il romanzo di Gregory Maguire nel musical.