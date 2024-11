Wicked ed Il Gladiatore II non ottengono i risultati sperati al botteghino

I risultati al botteghino nel primo week end non hanno raggiunto gli obiettivi sperati per Il Gladiatore II e per Wicked, però c'è ancora tempo grazie al passaparola positivo

Secondo le ultime proiezioni al botteghino, Wicked ha battuto comodamente Il Gladiatore II per il primo posto nella classifica del fine settimana. Dopo aver guadagnato 46,7 milioni di dollari nel giorno di apertura, si stima che Wicked incasserà 117 milioni di dollari nel fine settimana.

Il Gladiatore II è in seconda posizione: l'epopea di Ridley Scott ha guadagnato 22 milioni di dollari nel primo giorno di programmazione, con un debutto che dovrebbe essere di 60 milioni di dollari. Queste cifre sono state fornite da Deadline, che ha rilevato come le nuove uscite di alto profilo di questo fine settimana stiano sovrastando i film in uscita.

Il mancato successo per Wicked ed Il Gladiatore II nel primo week end

Il Gladiatore II: Denzel Washington nel film

A completare la top five dovrebbero essere il campione della scorsa settimana Red One (13 milioni di dollari), il nuovo arrivato Bonhoeffer: Pastore. Spy. Assassin. (4,6 milioni di dollari) e il sequel di supereroi Venom: The Last Dance (4 milioni di dollari).

I cinema speravano che Wicked ed Il Gladiatore II fossero un potente uno-due per dare una spinta al mercato. Fino a questo momento, gli incassi autunnali sono stati piuttosto deludenti. C'è stato un periodo in cui Venom: The Last Dance ha vinto tre weekend consecutivi, un effetto collaterale della scarsa concorrenza che ha affrontato all'inizio della sua corsa.

Il trequel è il capitolo di minor incasso del suo franchise. Joker: Folie á Deux, il seguito di Joker, il kolossal da 1 miliardo di dollari del 2019, ha fatto fiasco. Red One è riuscito a superare le sue modeste aspettative, ma ha comunque aperto con soli 34 milioni di dollari in patria.

Wicked e Il Gladiatore II non solo hanno riempito un vuoto, ma sono anche film ben accolti, il che migliora sempre le prospettive di incasso. Sebbene Il Gladiatore II sia stato criticato per la sua ripetitività, il dramma ha comunque ottenuto un punteggio del 72% su Rotten Tomatoes. Wicked è andato ancora meglio, con un punteggio dell'89%.

L'opinione comune è che questi film valgano la pena di essere visti sul grande schermo e che il pubblico sia venuto a sostenerli. Il fatto che Wicked sia così avanti rispetto a Il Gladiatore II non sorprende. Basato sul popolare musical omonimo, Wicked è un'opzione adatta alle famiglie per le festività natalizie, che gli conferisce un ampio fascino. Al contrario, Il gladiatore II si guadagna la classificazione R con sequenze d'azione brutali e violente, limitando il suo pubblico di riferimento.

l Gladiatore 2: Paul Mescal nei panni di Lucius combatte nell'arena

Tuttavia, dato che i due film si rivolgono a fasce demografiche molto diverse, c'è stato spazio per la coesistenza di entrambi nelle sale. Questo fine settimana non raggiungerà forse le vette del fenomeno Barbenheimer della scorsa estate, ma è una bella manna per i multiplex, che offrono qualcosa per tutti.

Sarà interessante vedere come si comporteranno a lungo termine sia Wicked che Il Gladiatore II. Il botteghino sarà ancora più affollato nel weekend del Ringraziamento con l'arrivo di Oceania 2, il sequel del film d'animazione Disney di successo. L'originale Oceania ha incassato 643,3 milioni di dollari in tutto il mondo ed è stato acclamato dalla critica, rendendo il seguito uno dei film più attesi dell'anno.